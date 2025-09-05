Havalar Erken Kararmaya Başlayınca Işıkları Açmadan Açılacak Playlist

Uzun süren yaz günlerinin ardından, günler kısalmaya, akşamları hava daha çabuk kararmaya başladı bile… Henüz saat 8 bile olmadan etraf karanlığa gömülüyor, odanın içi loşlaşıyor. İşte o anlarda ışıkları bile açmadan kendini müziğin kollarına bırakmak gibisi yok.

Erken gelen akşamların sessizliğine eşlik edecek, biraz huzur biraz da melankoli taşıyan bir playlist hazırladık. Sende yaz sıcaklarından bıkıp yılın bu zamanlarını sabırsızlıkla bekleyenlerdensen, tak kulaklığını! 🎧✨🌙