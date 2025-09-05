Havalar Erken Kararmaya Başlayınca Işıkları Açmadan Açılacak Playlist
Uzun süren yaz günlerinin ardından, günler kısalmaya, akşamları hava daha çabuk kararmaya başladı bile… Henüz saat 8 bile olmadan etraf karanlığa gömülüyor, odanın içi loşlaşıyor. İşte o anlarda ışıkları bile açmadan kendini müziğin kollarına bırakmak gibisi yok.
Erken gelen akşamların sessizliğine eşlik edecek, biraz huzur biraz da melankoli taşıyan bir playlist hazırladık. Sende yaz sıcaklarından bıkıp yılın bu zamanlarını sabırsızlıkla bekleyenlerdensen, tak kulaklığını! 🎧✨🌙
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fleetwood Mac – Landslide
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Norah Jones – Come Away With Me
3. John Mayer – Stop This Train
4. Bon Iver & St. Vincent – Roslyn
5. Keane – Somewhere Only We Know
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Grup Gündoğarken - Gördüğüme Sevindim
7. Melike Şahin & Mert Demir - Pusulam Rüzgar
8. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum
9. Mazzy Star – Give You My Lovin’
10. Mabel Matiz - Zor Değil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Gaye Su Akyol - Meftunum Sana
12. Enya – Evening Falls…
13. Van Morrison – Moondance
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın