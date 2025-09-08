onedio
Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Altına Düşüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına inmesi bekleniyor. Bu ani düşüş, yazlıkları kaldırmadan önce iki kere düşünmeniz gerektiği anlamına geliyor.

Uzmanlar, yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Uzmanlar, yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde öğleden sonraya kadar sürecek olan kuvvetli yağışlar için dikkatli olunması gerekiyor. 

Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması şart. Özellikle trafikte olanlar için ulaşımda aksamalar yaşanabileceği unutulmamalı.

Salı günü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak hafta ortasında, yani Çarşamba ve Perşembe günleri yağışların yalnızca Doğu Karadeniz'de görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Dolayısıyla, bir süre güneşli havanın tadını çıkarabileceksiniz.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
