Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Altına Düşüyor

Ankara, Aksaray, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde öğleden sonraya kadar sürecek olan kuvvetli yağışlar için dikkatli olunması gerekiyor.

Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması şart. Özellikle trafikte olanlar için ulaşımda aksamalar yaşanabileceği unutulmamalı.

Salı günü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak hafta ortasında, yani Çarşamba ve Perşembe günleri yağışların yalnızca Doğu Karadeniz'de görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun geri kalanında ise parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Dolayısıyla, bir süre güneşli havanın tadını çıkarabileceksiniz.