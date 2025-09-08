Hava Durumu Nasıl? Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Altına Düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar düşecek. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına inmesi bekleniyor. Bu ani düşüş, yazlıkları kaldırmadan önce iki kere düşünmeniz gerektiği anlamına geliyor.
Uzmanlar, yurdun çeşitli bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.
