Hasçelikler'in Yaratıcısı Sude Belkıs, Kurumsal Hayata Geçtiğini Duyurup Ortalığı Karıştırdı
Hasçelikler and the City dizisiyle bir süre gündemden düşmeyen Sude Belkıs, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı bırakıp sabah 9 akşam 5 düzenini deneme kararı aldığını duyurdu. Kurumsal hayata geçiş yaptığına dair bir paylaşımda bulunan Belkıs, daha sonra bunun bir şaka olduğunu açıkladı.
Twitch yayınlarıyla hayatımıza giren Sude Belkıs, sosyal medyaya Hasçelikler and the City dizisiyle damga vurmuştu.
Artık sabah 9 akşam 5 çalışacağını duyuran Sude Belkıs'ın söz konusu paylaşımı haliyle herkesi şaşırttı.
Sude Belkıs, "Şaka bağımlısıyım, her şey bir showdu" diyerek takipçilerinin merakını giderdi.
