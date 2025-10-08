onedio
Hasçelikler'in Yaratıcısı Sude Belkıs, Kurumsal Hayata Geçtiğini Duyurup Ortalığı Karıştırdı

Esra Demirci
08.10.2025 - 19:25

Hasçelikler and the City dizisiyle bir süre gündemden düşmeyen Sude Belkıs, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı bırakıp sabah 9 akşam 5 düzenini deneme kararı aldığını duyurdu. Kurumsal hayata geçiş yaptığına dair bir paylaşımda bulunan Belkıs, daha sonra bunun bir şaka olduğunu açıkladı.

Twitch yayınlarıyla hayatımıza giren Sude Belkıs, sosyal medyaya Hasçelikler and the City dizisiyle damga vurmuştu.

Yarattığı Nesly Hasçelik personasıyla muazzam bir başarı sağlayan Sude Belkıs'ın bir sonraki projesi merak edilirken influencerdan şoke eden bir paylaşım geldi. Sude Belkıs, bu sabah Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'Influencerlıktan istifa ettim.' deyip kurumsal hayata geçiş yaptığını duyurdu.

Artık sabah 9 akşam 5 çalışacağını duyuran Sude Belkıs'ın söz konusu paylaşımı haliyle herkesi şaşırttı.

Amazon Prime'da işe girdiğini duyuran Belkıs'ın paylaşımı aşırı inandırıcı bulunurken influencer şaka yaptığını belirterek böyle bir durum olmadığını açıkladı.

Sude Belkıs, "Şaka bağımlısıyım, her şey bir showdu" diyerek takipçilerinin merakını giderdi.

