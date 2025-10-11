Hangi Ülkede Ne Kadar Enflasyon Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?
Ülkelerin enflasyon oranlarını biliyor musun? Eğer ülkelerin finansal durumlarını biliyorum, takip ediyorum diyorsan bu enflasyon testi tam sana göre. Kendine güveniyorsan hadi başlayalım. Kaç doğru yaptığını yorumlara yazmayı unutma!
1. Arjantin'deki enflasyon oranı kaç?
2. Peki Kanada'daki enflasyon oranı yüzde kaçtır?
3. Peki Meksika'nın kaçtır?
4. Peki Japonya'nın yüzde kaçtır?
5. Endonezya'daki enflasyon oranı kaçtır?
6. Peki Fransa'daki enflasyon oranı yüzde kaç?
7. Peki ya Rusya'nın?
8. Son olarak Suudi Arabistan'ınkini de bilebilecek misin?
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
