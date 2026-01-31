Hangi Şarkının Klibi Senin Hayatını Anlatıyor?

Bazı şarkıları dinlerken sözlerinden nasıl etkileniyorsan, bazı kliplerden de aynı şekilde etkilenir, kendini bulursun. Hikayesiyle, yalnızlığıyla, kalabalığıyla ya da başına gelenlerle tuhaf şekilde seni anlatıyor olur. Peki senin hayatını anlatan klip hangisi? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇