Hangi Orta Çağ Krallığında Yaşardın?
Zamanın tozlu sayfalarını aralayıp, şövalyelerin, prenseslerin ve büyücülerin hüküm sürdüğü bu döneme adım atmak ister misiniz? Görkemli şatolar, ihtişamlı saraylar, gizemli ormanlar ve elbette ki, şövalyelerin cesurca savaştığı turnuvalar... Kulağa oldukça heyecan verici geliyor, değil mi? Ancak unutmayın, Orta Çağ sadece bu romantik ve büyüleyici manzaralarla dolu değil. Aynı zamanda, bu dönem; karanlık, tehlikeli ve belirsizliklerle dolu bir zaman dilimi.
Hangi Orta Çağ Krallığında Yaşardın?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
4. Bir krallıkta en çok hangi özellik seni etkiler?
5. Bir şölen düzenleyecek olsan, nasıl olurdu?
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6. Seyahat etmen gerekse neyi tercih edersin?
7. Savaş çıkarsa ne yaparsın?
8. Zırh mı yoksa zeka mı?
9. En çok hangi yerleşim seni cezbeder?
10. Son olarak lider özelliklerin var mı?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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