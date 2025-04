Hangi Orta Çağ Krallığında Yaşardın?

Orta Asya’nın kalbinde, demir dağların gölgesinde doğan Göktürkler; hem savaşta hem de törede ustalaşmış, göçebe hayatın zorluklarını yüreğiyle yoğurmuş bir milletti. At, Göktürk insanının kanadıdır. Savaşta yıldırım gibi saldıran, barışta diyar diyar göç eden bu halkın içinde sen de, bir atın üzerinde sonsuzluğa uzanan bozkır yollarını aşar, kılıcını yalnız düşmana değil, adaletsizliğe karşı da kuşanırdın. Her süvaride bir yurt, her çadırda bir milletin ruhu taşınırdı. Göktürkler sadece kılıçla değil, kalemle de iz bırakmıştı. Orhun Yazıtları’na kazınan her söz, bir milletin varoluş feryadı, bir çağrıdır: ‘Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insan oğlu yaratılmış…’ İşte sen, bu sözlerin yankılandığı bir çağda yaşar, geçmişin izini taşırken geleceğe yön verirdin. Aile ve kabile bağları kopmaz bir zincir gibiydi. Her birey, yalnızca kendi için değil, boyu ve budunu için yaşar, yaşatırdı. Kağanlar halkı için vardı; halk da kağanına bağlıydı, tıpkı dağların gökyüzüne bağlı olduğu gibi.