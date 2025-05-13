Hangi Kötü Düşünce Seni Yönetiyor?
Kimi zaman iç sesimiz bize rehberlik eder… ama bazen de tam bir düşmana dönüşebilir. Hiç “Bu düşünce gerçekten bana mı ait?” diye durup düşündüğün oldu mu? Belki yetersizlik hissi, belki kıyas, belki geçmişin gölgesi… Bu testte bilinçaltının karanlık köşelerine küçük bir yolculuk yapacağız ve seni en çok etkileyen o sinsice fısıldayan kötü düşünceyi açığa çıkaracağız.
Hadi teste!
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1. Başarı senin için ne ifade eder?
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2. Hatalarınla ilgili nasıl hissedersin?
3. Sosyal ortamlarda seni en çok ne endişelendirir?
4. Bir şey ters gittiğinde ilk kime kızarsın?
5. Kendine en çok hangi konuda sertsin?
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6. Şans senin için ne ifade ediyor?
7. Birinin sana iltifat etmesine nasıl tepki verirsin?
8. Ne sıklıkla kendini başkalarıyla kıyaslarsın?
9. Hangi cümle seni daha çok tarif eder?
10. Kendi iç sesini nasıl tanımlarsın?
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Seni yöneten yetersizlik düşüncesi!
Seni yöneten her şeyin ters gideceği düşüncesi!
Seni yöneten seni olduğun gibi sevmeyecekleri düşüncesi!
Seni yöneten hayatın zor olduğu düşüncesi!
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