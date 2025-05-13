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Hangi Kötü Düşünce Seni Yönetiyor?

Hangi Kötü Düşünce Seni Yönetiyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 17:01

Kimi zaman iç sesimiz bize rehberlik eder… ama bazen de tam bir düşmana dönüşebilir. Hiç “Bu düşünce gerçekten bana mı ait?” diye durup düşündüğün oldu mu? Belki yetersizlik hissi, belki kıyas, belki geçmişin gölgesi… Bu testte bilinçaltının karanlık köşelerine küçük bir yolculuk yapacağız ve seni en çok etkileyen o sinsice fısıldayan kötü düşünceyi açığa çıkaracağız.

Hadi teste!

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1. Başarı senin için ne ifade eder?

2. Hatalarınla ilgili nasıl hissedersin?

3. Sosyal ortamlarda seni en çok ne endişelendirir?

4. Bir şey ters gittiğinde ilk kime kızarsın?

5. Kendine en çok hangi konuda sertsin?

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6. Şans senin için ne ifade ediyor?

7. Birinin sana iltifat etmesine nasıl tepki verirsin?

8. Ne sıklıkla kendini başkalarıyla kıyaslarsın?

9. Hangi cümle seni daha çok tarif eder?

10. Kendi iç sesini nasıl tanımlarsın?

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Seni yöneten yetersizlik düşüncesi!

Sen, sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı duyan, mükemmel olmak için çırpınan ve buna rağmen içten içe hiçbir zaman “tam” hissedemeyen birisin. Kendine karşı acımasızsın. Ne kadar çabalasan da sanki hep bir eksik var gibi. “Başardım” dediğin anda bile zihnin “ama yetmedi” diye fısıldıyor. Bu düşünce seni hem yoruyor hem yönlendiriyor. Her adımda 'yeterli miyim?' diye düşünerek ya kendini frenliyor ya da çok fazla sorumluluk alıyorsun. Ama unutmamalısın: Yeterlilik bir varış noktası değil, bir kabul hâlidir. Sen olduğun hâlinle de kıymetlisin. Eksik hissettiğin her an, o boşluğu sert eleştirilerle değil, şefkatle doldurmayı dene. Çünkü en çok kendine iyi gelmeyi öğrenmeye ihtiyacın var.

Seni yöneten her şeyin ters gideceği düşüncesi!

Zihninde sürekli bir alarm hali var. Her şey yolunda gitse bile “bir şeyler kötü olacak” hissi peşini bırakmıyor. Geleceğe dair hep bir kaygı, hep bir hazırlık hâli içerisindesin. Bu da seni dinlenmekten, anı yaşamaktan alıkoyuyor. Kontrol edemediğin şeylerin seni sarsmasından çok korkuyorsun. Bu yüzden plan yapıyor, detaya boğuluyor, bazen de hareketsiz kalıyorsun. Ama gerçek şu ki: Hayat zaten belirsiz. Ve her şeyi düşünmek seni korumaz, sadece tüketir. Kendine güvenmeyi öğrenmen gerekiyor. Unutma, kötü bir şey olmasa bile sen zaten diken üstünde yaşayarak o acıyı yaşıyorsun. Bırak, biraz rahatla.

Seni yöneten seni olduğun gibi sevmeyecekleri düşüncesi!

Senin içinde derinlerde yatan bir kabul görme ihtiyacı var. Sevilmek için hep “daha fazlası” olman gerektiğini düşünüyorsun. Kendini saklıyor, gerçek duygularını bastırıyor, “fazla gelmeyeyim” diye susuyorsun. Ama bu sessizlik seni daha da yalnızlaştırıyor. Başkalarının seni bırakmaması için kendini unutuyorsun. Bu düşünce, seni sürekli başkalarının gözünden değerlendirmene neden oluyor. Ama bil ki: Gerçek bağ, maskesiz halini gösterebildiğinde kurulur. Sen olduğun gibi çok değerlisin. Sevilmeyi hak etmen için bir performansa ihtiyacın yok. Maskeni çıkardığında belki de en çok o hâlini sevecekler.

Seni yöneten hayatın zor olduğu düşüncesi!

Sen, hayatla savaşa yorgun başlamış gibisin. Çoğu zaman kaderin sana adil davranmadığını hissediyor, şansın hep başkalarına ait olduğunu düşünüyorsun. Bu düşünce seni içten içe pasifleştiriyor. Denemektense “nasıl olsa olmayacak” demeyi daha güvenli buluyorsun. Ama bu kabullenme, seni sessizce içinden çürütüyor. Evet, bazı insanlar daha kolay başlıyor olabilir. Ama bu senin hiç şansın olmayacağı anlamına gelmiyor. Direncini kaybetme. Çünkü senin hikâyen belki zorlu başladı ama o yokuşu tırmandığında göreceğin manzara çok daha özel olacak. Umut bir lüks değil, senin de hakkın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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