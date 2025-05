Hangi Kötü Düşünce Seni Yönetiyor?

Sen, sürekli kendini kanıtlama ihtiyacı duyan, mükemmel olmak için çırpınan ve buna rağmen içten içe hiçbir zaman “tam” hissedemeyen birisin. Kendine karşı acımasızsın. Ne kadar çabalasan da sanki hep bir eksik var gibi. “Başardım” dediğin anda bile zihnin “ama yetmedi” diye fısıldıyor. Bu düşünce seni hem yoruyor hem yönlendiriyor. Her adımda 'yeterli miyim?' diye düşünerek ya kendini frenliyor ya da çok fazla sorumluluk alıyorsun. Ama unutmamalısın: Yeterlilik bir varış noktası değil, bir kabul hâlidir. Sen olduğun hâlinle de kıymetlisin. Eksik hissettiğin her an, o boşluğu sert eleştirilerle değil, şefkatle doldurmayı dene. Çünkü en çok kendine iyi gelmeyi öğrenmeye ihtiyacın var.