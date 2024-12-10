Hangi Kadın Süper Kahramansın?
Hangi Kadın Süper Kahramansın?
Karakterin, özelliklerin, hayattaki duruşun veya bir şeyler için mücadele etmen seni tam olarak bize yansıtabilir. Özel güçlere sahip ve kadın gücünü en iyi şekilde yansıtan kadın süper kahramanlar bize ilham olabilir.
Hangi kadın süper kahramansın?
Haydiiii!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Hangi tür görev seni en çok heyecanlandırır?
3. Hangi tarzda giyinmeyi tercih edersin?
4. Hangi tür bir ekip arkadaşına ihtiyaç duyarsın?
5. Hangi tür bir düşman seni en çok zorlar?
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6. Kararlarını nasıl verirsin?
7. Tehlikeli şeylerden korkar mısın?
8. Sen nasıl erkeklerden hoşlanırsın?
9. Son olarak geçmişe bağlı biri misin?
Wonder Woman
Batgirl
Storm
Black Widow
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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