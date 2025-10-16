Hangi Finans Teorisi Senin Düşünce Yapına Yakın?
Kimimiz parayı tamamen rasyonel şekilde yönetiriz, kimimiz biraz duygularımıza yenik düşeriz. Bazıları fırsat kollar, bazıları riskten koşarak kaçar. Peki senin bakış açın hangi finans teorisine yakın? Soruları cevapla, sana en uygun teoriyi öğren.
Hazırsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şunu öğrenmekle başlayalım: Para senin için ne ifade ediyor?
4. Tatil harcamalarına yıllık ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsun?
5. Hobi edinmek güzel olsa da bazen ona bütçe ayırmak gerekebiliyor. Peki sen hangi hobin için para harcıyorsun?
6. Acil durum paran var mı?
7. Yemek yeme alışkanlığın hakkında konuşalım şimdi. En çok nerede yemek yemekten keyif alıyorsun?
8. Teknolojik ürünlere yaptığın harcamaları sorsak?
9. En çok para harcadığın şeyi söylemeden önce şunu da soralım: Şimdiye kadar yaptığın en tutarlı harcama neydi?
Etkin Piyasalar Hipotezi!
Modern Portföy Teorisi!
Davranışsal Finans!
Beklenti Teorisi!
