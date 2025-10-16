Sen olaylara çok rasyonel bakan bir tipsin. Piyasa düşer mi, çıkar mı, şunu mu alsam bunu mu satsam… Senin kafanda bunun net bir cevabı var: “Her şey zaten fiyatlara yansımış durumda.” Yani fazla panik yapmaya, kulaktan dolma haberlere inanmaya gerek yok. Sana göre piyasa aslında gayet akıllı. Ne kadar bilgi varsa, anında fiyata yediriliyor. Bu yüzden önden haber alayım, köşeyi döneyim kafası sana çok uzak. Senin tarzın, sakin olmak ve veriye güvenmek. Bazıları seni fazla soğuk bulabilir ama işin sırrı da burada zaten. Panik yok, abartı yok, istikrar var.