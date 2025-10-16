onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Hangi Finans Teorisi Senin Düşünce Yapına Yakın?

etiket Hangi Finans Teorisi Senin Düşünce Yapına Yakın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 17:05

Kimimiz parayı tamamen rasyonel şekilde yönetiriz, kimimiz biraz duygularımıza yenik düşeriz. Bazıları fırsat kollar, bazıları riskten koşarak kaçar. Peki senin bakış açın hangi finans teorisine yakın? Soruları cevapla, sana en uygun teoriyi öğren.

Hazırsan soruları cevaplandırmaya geçebiliriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şunu öğrenmekle başlayalım: Para senin için ne ifade ediyor?

4. Tatil harcamalarına yıllık ne kadarlık bir bütçe ayırıyorsun?

5. Hobi edinmek güzel olsa da bazen ona bütçe ayırmak gerekebiliyor. Peki sen hangi hobin için para harcıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Acil durum paran var mı?

7. Yemek yeme alışkanlığın hakkında konuşalım şimdi. En çok nerede yemek yemekten keyif alıyorsun?

8. Teknolojik ürünlere yaptığın harcamaları sorsak?

9. En çok para harcadığın şeyi söylemeden önce şunu da soralım: Şimdiye kadar yaptığın en tutarlı harcama neydi?

Etkin Piyasalar Hipotezi!

Etkin Piyasalar Hipotezi!

Sen olaylara çok rasyonel bakan bir tipsin. Piyasa düşer mi, çıkar mı, şunu mu alsam bunu mu satsam… Senin kafanda bunun net bir cevabı var: “Her şey zaten fiyatlara yansımış durumda.” Yani fazla panik yapmaya, kulaktan dolma haberlere inanmaya gerek yok. Sana göre piyasa aslında gayet akıllı. Ne kadar bilgi varsa, anında fiyata yediriliyor. Bu yüzden önden haber alayım, köşeyi döneyim kafası sana çok uzak. Senin tarzın, sakin olmak ve veriye güvenmek. Bazıları seni fazla soğuk bulabilir ama işin sırrı da burada zaten. Panik yok, abartı yok, istikrar var.

Modern Portföy Teorisi!

Modern Portföy Teorisi!

Sen tam anlamıyla denge insanısın. Paran varsa tek bir yere yığmazsın. Biraz altın, biraz borsa, belki kriptoya da küçük bir pay… Çünkü biliyorsun ki çeşitlilik seni hem koruyor hem de uzun vadede getiriyi artırıyor. Hayatına da aynı şekilde yaklaşıyorsun aslında. Tek bir seçeneğe saplanıp kalmazsın. Arkadaşların seni güvenilir ve sakin buluyor çünkü beklemesini bilen bir tarafın var. Senin için mesele kısa vadeli coşku değil, uzun vadeli istikrar. Bazen fazla garantici gibi görünebilirsin ama kabul edelim, genelde doğru çıkan sensin!

Davranışsal Finans!

Davranışsal Finans!

Senin bakış açında matematik kadar psikoloji de var. Çünkü biliyorsun ki insanlar kağıt üzerinde rasyonel kararlar almaz. Panikler, kalabalığın peşine takılır, duygularıyla hareket eder ve sen tam da bunu fark eden birisin. Gözlem gücün yüksek. “Millet niye böyle davranıyor?” diye sorguluyorsun. Piyasa haberlerinden çok insanların tepkilerini izlemeyi seviyorsun. Bu da seni biraz farklı kılıyor. Çevrendekiler seni bazen fazla şüpheci bulabilir ama aslında sen insan doğasının oyunu bozduğunu bilen taraftasın!

Beklenti Teorisi!

Beklenti Teorisi!

Senin kafanda risk ve ödül dengesi biraz farklı işliyor. İnsanların kazançtan çok kayıptan korktuğunu biliyorsun. Sen de kararlarını bu gerçeğe göre şekillendiriyorsun. Biraz garantici, biraz da ince eleyip sık dokuyan bir yapın var. Hayatında da benzer bir durum geçerli. Küçük kayıpları bile büyütüp kafana takabiliyorsun ama işin sonunda bu seni daha dikkatli yapıyor. İnsanlar seni bazen fazla temkinli bulabilir ama sen önce kaybetmemeyi öğrenelim diyorsun. Yani senin için mesele sadece kazanmak değil, aynı zamanda kayıpları yönetebilmek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın