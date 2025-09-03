Hangi Egzersiz Rutini Sana Uygun?

Sen özgürlüğü seven, enerjisini açık havada atmayı tercih eden bir sporcusun. Koşu, bisiklet, yüzme, doğa yürüyüşü gibi aktiviteler sana en çok keyif verenler. Ancak bu tür sporlarda terleme ve sıvı kaybı genellikle daha fazladır. Vücudun susuz kaldığında hem dayanıklılığın hem de toparlanma hızın düşer. O yüzden günde en az 8 bardak su içmeyi sadece günlük hayatında değil, antrenman öncesi ve sonrasında da ihmal etmemelisin. Bu sayede hem daha uzun süre yüksek tempoda kalır hem de yorgunluğu minimuma indirirsin.