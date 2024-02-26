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Hangi Bahar Dizisi Karakterisin?

Hangi Bahar Dizisi Karakterisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.02.2024 - 09:01

Hangi 'Bahar' dizisi karakterisin?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne olursa eğitimini sonlandırır ya da ara verirsin?

3. Söyle bakalım ne olursa eğitimini sonlandırır ya da ara verirsin?

4. Varsa eşin ve çocukların yoksa gelecekteki eşin ve çocukların senin için ne demek?

4. Varsa eşin ve çocukların yoksa gelecekteki eşin ve çocukların senin için ne demek?

5. Sence sen sabırlı biri misin?

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6. Kaybetmekten korktuğun şey ne?

6. Kaybetmekten korktuğun şey ne?

7. Peki sen ortamın nesisin?

7. Peki sen ortamın nesisin?

8. Ailenin sözü senin için her şeyden üstün müdür?

9. Sevgilinle bir tartışma yaşadın ve ondan ayrıldın. 3 ay sonra öğrendin ki sevgilinin evlenmiş. Ne yaparsın?

9. Sevgilinle bir tartışma yaşadın ve ondan ayrıldın. 3 ay sonra öğrendin ki sevgilinin evlenmiş. Ne yaparsın?

10. Son olarak sence doktorluk duygusuz bir meslek mi?

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Sen Bahar'sın!

Sen Bahar'sın!

Sen Bahar'sın. Bir bahar rüzgarı misali, hafif ve neşeli, tüm hayatını sevdiklerinin mutluluğuna adamış birisin. Kendi isteklerini, hayallerini, hedeflerini bir kenara koyup, sevdiklerinin hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan, onların mutluluğunu kendi mutluluğu üzerinde tutan birisin. Senin bu hayattan istediğin tek şey, sevdiklerinle birlikte huzurlu ve mutlu bir yuva kurmak. Fedakarlığın ve cefakarlığın sınır tanımaz. Sevdiğin biri için yapamayacağın hiçbir şey yok. Her türlü zorluğa göğüs gerer, her türlü fedakarlıkta bulunabilirsin. Çünkü senin kalbinde sevgiye ve anlayışa dair sınırsız bir kapasite var. Empati yeteneğin ise adeta bir süper güç. Kendini başkalarının yerine koyabiliyor, onların duygularını ve düşüncelerini anlayabiliyorsun. Bu yüzden her şeyi affedebilir, herkesi anlayabilirsin. Ama unutma, sen bir bahar çiçeği gibi hassas ve kırılgan olabilirsin, ama aynı zamanda bir bahar fırtınası gibi güçlü ve kararlısın da. Herkese karşı güler yüzünü gösterir, neşeni ve pozitif enerjini paylaşırsın. Ancak sana 'Yapamazsın' diyenlere karşı tırnaklarını çıkarabilir, hırslı ve kararlı bir yüzünü gösterebilirsin. Çünkü sen, Bahar'sın.

Sen Rengin'sin!

Sen Rengin'sin!

Sen Rengin'sin. Sen biraz karmaşık bir bireysin. Bu karmaşıklığın sevgi dolu yönün mü, yoksa biraz da şımarık tarafın mı olduğunu kestirmek zor. Ancak bir gerçek var ki, seni seven herkes bu karmaşık dünyanda biraz kayboluyor. İsteklerin, hayallerin ve arzuların bazen çevrendekileri biraz zor durumda bırakabiliyor. Hayallerini çalan herkesle savaşmaktan çekinmiyorsun. Belki de bu yüzden bazıları seni kötü biri olarak görüyor. Ancak senin hikayenin tamamını bilenler, bu durumun elinde olmadığını çok iyi biliyorlar. Bir zamanlar senin en değerli varlığın olan aşkın, sonra da hayallerin, birer birer elinden alındı. Bu yüzden belki de bazen fazlasıyla korumacı ve savunmacı oluyorsun. Ancak unutma ki, senin de haklı sebeplerin var. Senin de kendini ifade etme, hayallerini koruma ve sevdiklerini savunma hakkın var. Ve belki de bu yüzden, seni gerçekten tanıyanlar seni olduğun gibi kabul ediyorlar.

Sen Evren'sin!

Sen Evren'sin!

Sen Evren karakterisin. Evet, sen biraz gizemlisin. Gizemin, seni sıradanlığın ötesine taşıyan bir özellik. İçinde bir volkan gibi kaynayan, dışarı çıktığında dünyayı yerinden oynatacak duyguların var ve bu duygularınla baş başa kaldığında, etrafındaki herkesin seni daha da çekici bulduğunu fark ediyorsun. İyi kalpli bir insan olmanın gururunu yaşıyorsun ve bu özelliğini gizlemeye hiç niyetin yok. İyiliğin gücüne olan inancınla, hayatın zorluklarına karşı duruyorsun. İyiliğin, kötülüğü yenebileceğine dair inancın tam. Kötü niyetli insanlara karşı duruşun netken, iyiliksever insanların yanında olmak senin için bir onur. İyilik yapan insanların kalbinde özel bir yerin var ve bu durum senin en büyük mutluluğun. İçindeki duygularınla, iyiliğinle ve duruşunla etrafındaki herkesi etkileyen bir karaktersin.

Sen Timur'sun!

Sen Timur'sun!

Sen Timur karakterisin. Evet, doğru duydun, biraz da kendi canı tatlı Timur'sun. Hayatının her adımında, aldığın her kararın ardından, belki de biraz fazla pişmanlık duyuyorsun. Ancak, aslında bu pişmanlıkların hepsi, ailenin mutluluğu için. Onların gülen yüzlerini gördükçe, kalbindeki huzurun tarifi olmuyor. Annen ve baban, senin için dünyanın en değerli varlıkları. Onların her sözü, senin için bir emir niteliğinde. Onlar ne derse, sen onu yaparsın. Onların yüzlerini güldürebilmek için, her türlü fedakarlığı göze alırsın. Parayı kuruşuna kadar hesap eden bir yapın var. Bu yüzden, sürekli kendini dizginliyorsun. Şımarık bir çocuk değilsin, aksine hayatın tüm zorluklarını tek başına omuzlamış bir gençsin. Bütün bu zorluklarla tek başına mücadele ederken, aslında içten içe birinin seni anlamasını, seni olduğun gibi kabul etmesini istiyorsun. Her ne kadar dışarıdan güçlü ve bağımsız görünsen de, içindeki o hassas çocuk, anlaşılmayı ve sevilmeyi bekliyor.

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