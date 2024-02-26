Hangi 'Bahar' dizisi karakterisin?

Sen Rengin'sin. Sen biraz karmaşık bir bireysin. Bu karmaşıklığın sevgi dolu yönün mü, yoksa biraz da şımarık tarafın mı olduğunu kestirmek zor. Ancak bir gerçek var ki, seni seven herkes bu karmaşık dünyanda biraz kayboluyor. İsteklerin, hayallerin ve arzuların bazen çevrendekileri biraz zor durumda bırakabiliyor. Hayallerini çalan herkesle savaşmaktan çekinmiyorsun. Belki de bu yüzden bazıları seni kötü biri olarak görüyor. Ancak senin hikayenin tamamını bilenler, bu durumun elinde olmadığını çok iyi biliyorlar. Bir zamanlar senin en değerli varlığın olan aşkın, sonra da hayallerin, birer birer elinden alındı. Bu yüzden belki de bazen fazlasıyla korumacı ve savunmacı oluyorsun. Ancak unutma ki, senin de haklı sebeplerin var. Senin de kendini ifade etme, hayallerini koruma ve sevdiklerini savunma hakkın var. Ve belki de bu yüzden, seni gerçekten tanıyanlar seni olduğun gibi kabul ediyorlar.