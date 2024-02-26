Hangi Bahar Dizisi Karakterisin?
Hangi Bahar Dizisi Karakterisin?
Hangi 'Bahar' dizisi karakterisin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne olursa eğitimini sonlandırır ya da ara verirsin?
4. Varsa eşin ve çocukların yoksa gelecekteki eşin ve çocukların senin için ne demek?
5. Sence sen sabırlı biri misin?
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6. Kaybetmekten korktuğun şey ne?
7. Peki sen ortamın nesisin?
8. Ailenin sözü senin için her şeyden üstün müdür?
9. Sevgilinle bir tartışma yaşadın ve ondan ayrıldın. 3 ay sonra öğrendin ki sevgilinin evlenmiş. Ne yaparsın?
10. Son olarak sence doktorluk duygusuz bir meslek mi?
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Sen Bahar'sın!
Sen Rengin'sin!
Sen Evren'sin!
Sen Timur'sun!
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