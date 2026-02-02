Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Barış Murat Yağcı Havalimanında Gözaltına Alındı
Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Survivor'dan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı.
Barış Murat Yağcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
