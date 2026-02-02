onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Barış Murat Yağcı Havalimanında Gözaltına Alındı

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan Barış Murat Yağcı Havalimanında Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2026 - 13:46

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Survivor'dan diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Murat Yağcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Barış Murat Yağcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, hakkında verilen yakalama kararının ardından Survivor'dan diskalifiye edilmişti. Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye döner dönmez havalimanında gözaltına alındı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın