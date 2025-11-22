onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hafta Sonu Erkenden Uyananların Favorisi Olacak Şarkılar

etiket Hafta Sonu Erkenden Uyananların Favorisi Olacak Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.11.2025 - 09:01

Sonunda hafta sonu gelip çattığında, çoğu kişinin tek hayali öğlene kadar uyumak! Fakat herkes bu kadar şanslı değil bazı kişiler hafta sonu da olsa sabah erkenden uyanıyor... Erken kalkanlar için güne huzurlu başlamalarını sağlayacak birbirinden harika parçalar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Show Me How

2. Habit

3. Salad Days

4. Breathe Deeper

5. Archie, Marry Me

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Casio

7. Can I Call You Tonight?

8. Sofia

9. Ti Amo

10. Homage

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın