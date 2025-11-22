Hafta Sonu Erkenden Uyananların Favorisi Olacak Şarkılar
Sonunda hafta sonu gelip çattığında, çoğu kişinin tek hayali öğlene kadar uyumak! Fakat herkes bu kadar şanslı değil bazı kişiler hafta sonu da olsa sabah erkenden uyanıyor... Erken kalkanlar için güne huzurlu başlamalarını sağlayacak birbirinden harika parçalar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Show Me How
2. Habit
3. Salad Days
4. Breathe Deeper
5. Archie, Marry Me
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Casio
7. Can I Call You Tonight?
8. Sofia
9. Ti Amo
10. Homage
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın