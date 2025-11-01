Güvenli Cinsellik Hakkında Bilinmeyen 10 Şey
Cinsellik hakkında bildiklerimizin ne kadarı gerçekten doğru ne kadarı mit? Özellikle konu sadece korunma yöntemlerinden ibaret sandığımız güvenli cinsellik olunca aslında ne kadar az bildiğimize şaşıracaksın. İşte, güvenli cinsellik hakkında az bilinen 10 bilgi!
1. Prezervatifler sadece gebeliğe değil enfeksiyonlara karşı da en etkili koruma yöntemlerinden biri.
2. Doğum kontrol hapı cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı korumaz.
3. İki prezervatif birden kullanmak daha güvenli değil.
4. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar belirti göstermeyebilir.
5. Prezervatifler sadece erkekler için değil.
6. Bazı doğum kontrol yöntemleri vajinal ortamı enfeksiyonlara açık hale getirebilir.
7. HPV aşısı sadece kadınlara değil erkeklere de öneriliyor.
8. Lateks alerjisi olanlar için farklı prezervatif türleri var.
9. Kayganlaştırıcı kullanımı hem zevki hem korumayı artırır.
10. Smear testi sadece kadınlara değil erkeklere de öneriliyor.
