Güvenli Cinsellik Hakkında Bilinmeyen 10 Şey

Sultan Oğuz
01.11.2025 - 23:46

Cinsellik hakkında bildiklerimizin ne kadarı gerçekten doğru ne kadarı mit? Özellikle konu sadece korunma yöntemlerinden ibaret sandığımız güvenli cinsellik olunca aslında ne kadar az bildiğimize şaşıracaksın. İşte, güvenli cinsellik hakkında az bilinen 10 bilgi!

1. Prezervatifler sadece gebeliğe değil enfeksiyonlara karşı da en etkili koruma yöntemlerinden biri.

Çoğu insan prezervatifi sadece gebeliği önlemek için kullanılması gereken bir şey sanıyor ama işin aslı öyle değil. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ileride istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Prezervatif kullanmak ise HIV, klamidya ve bel soğukluğu gibi enfeksiyonlara karşı ciddi bir kalkan görevi görüyor. Bu nedenle prezervatif nasıl takılır öğrenmeli ve kullanmalısınız.

2. Doğum kontrol hapı cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı korumaz.

Evet, doğum kontrol hapı hamile kalmayı önlemede çok etkili olabilir ama iş enfeksiyonlara gelince sıfır etkisi var. Çünkü doğum kontrol hapı vücudun hormon dengesini değiştirerek yumurtlamayı engelliyor. Başka herhangi bir etkisi olmadığından tek başına yeterli değil, prezervatifle desteklemek şart!

3. İki prezervatif birden kullanmak daha güvenli değil.

“Ne kadar çok, o kadar iyi” mantığı burada işlemiyor. Aksine, iki prezervatif üst üste kullanmak aralarındaki sürtünmeyi artırır ve bu da yırtılma riskini yükseltebilir. Tek ve doğru şekilde takılmış kaliteli prezervatif, en güvenli korumayı sağlar.

4. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar belirti göstermeyebilir.

Belirti yok diye her şey yolunda sanıyorsan yanılıyorsun. Klamidya ve bel soğukluğu gibi birçok enfeksiyon hiçbir belirti göstermeden aktarılabilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden düzenli test yaptırmak, genel sağlık açısından çok önemli.

5. Prezervatifler sadece erkekler için değil.

Korunma sorumluluğu erkeklerde düşüncesi çoktan demode oldu. Kadın prezervatifleri de benzer koruma sağlayan alternatifler olarak bazı çiftler için daha konforlu bile olabiliyor. Sonuçta önemli olan her iki tarafın da güvende ve rahat hissetmesi!

6. Bazı doğum kontrol yöntemleri vajinal ortamı enfeksiyonlara açık hale getirebilir.

Spiral gibi bazı yöntemler pek çok kişi için uzun vadeli ve etkili bir korunma yöntemi olsa da özellikle yeni takıldığında hassasiyet yapabiliyor. Bu yüzden spiral taktıran kişilere ilk zamanlarda ekstra dikkatli olmaları ve kişisel hijyenlerine ekstra özen göstermeleri öneriliyor. Bu yöntem her kadında aynı etkiyi yaratmasa da genel bir farkındalık oluşturmak, uzun vadede riskleri de ortadan kaldırıyor.

7. HPV aşısı sadece kadınlara değil erkeklere de öneriliyor.

HPV, rahim ağzı kanserinin başlıca nedeni olabilir ama aynı zamanda erkeklerde de genital siğillere ve bazı kanser türlerine yol açabiliyor. Bu nedenle sadece kadınlara değil erkeklere de HPV aşısı öneriliyor.

8. Lateks alerjisi olanlar için farklı prezervatif türleri var.

“Bende lateks alerjisi var, o yüzden kullanamıyorum.” bahanesi artık geçerli değil çünkü piyasada bu durumu yaşayan insanlar için özel olarak üretilen lateks içermeyen prezervatifler var. Böylece kaşıntı, tahriş ve kızarıklık gibi alerjik tepkiler olmadan güvenli bir cinsellik yaşanabiliyor.

9. Kayganlaştırıcı kullanımı hem zevki hem korumayı artırır.

Özellikle prezervatifle birlikte kullanılan su bazlı kayganlaştırıcılar, sürtünmeyi azaltarak hem hissiyatı artırır hem de prezervatifin yırtılma riskini azaltır. Bunun aksine yağ bazlı kayganlaştırıcılar prezervatifin yapısını bozup patlamasına neden olabileceğinden su bazlı olanları tercih etmek en güvenlisi olarak görülüyor.

10. Smear testi sadece kadınlara değil erkeklere de öneriliyor.

Smear testi kadınlara özgü diye düşünüyorsan, yalnız değilsin. Ama işin aslı biraz daha farklı. Çünkü HPV gibi enfeksiyonlar sadece rahim ağzında değil anal bölgede de kanser riskini artırabiliyor. Bu yüzden HIV pozitif bireyler ya da bağışıklık sistemi zayıf kişiler için smear testi, erken teşhis için oldukça önemli.

