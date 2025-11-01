Güvenli Cinsellik Hakkında Bilinmeyen 10 Şey

Spiral gibi bazı yöntemler pek çok kişi için uzun vadeli ve etkili bir korunma yöntemi olsa da özellikle yeni takıldığında hassasiyet yapabiliyor. Bu yüzden spiral taktıran kişilere ilk zamanlarda ekstra dikkatli olmaları ve kişisel hijyenlerine ekstra özen göstermeleri öneriliyor. Bu yöntem her kadında aynı etkiyi yaratmasa da genel bir farkındalık oluşturmak, uzun vadede riskleri de ortadan kaldırıyor.