Günlük Su İhtiyacınızı Hesaplamanın 10 Basit Yolu

Hayatın temel kaynağı ile karşınızdayız. Su! Gün içinde ne kadar su içmeniz gerektiği bir çok faktöre bağlıdır. Birçoğumuz sadece susadığımız zaman su içeriz. Ama aslında susama hissi vücudun dehidrasyon aşamasına geçtiğini gösterir... Yeterli su içilirse sadece susuzluk giderilmez. Aynı zamanda enerjimiz artar, cildimiz güzelleşir ve sindirim sistemi daha sağlıklı bir şekilde çalışır. Bu yüzden günlük ne kadar su içmen gerektiğini öğrenmelisiniz! Gelin, birlikte bunu öğrenmenin yollarına bakalım!