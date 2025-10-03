onedio
Günlük Su İhtiyacınızı Hesaplamanın 10 Basit Yolu

Elif Nur Çamurcu
03.10.2025 - 12:04

Hayatın temel kaynağı ile karşınızdayız. Su! Gün içinde ne kadar su içmeniz gerektiği bir çok faktöre bağlıdır. Birçoğumuz sadece susadığımız zaman su içeriz. Ama aslında susama hissi vücudun dehidrasyon aşamasına geçtiğini gösterir... Yeterli su içilirse sadece susuzluk giderilmez. Aynı zamanda enerjimiz artar, cildimiz güzelleşir ve sindirim sistemi daha sağlıklı bir şekilde çalışır. Bu yüzden günlük ne kadar su içmen gerektiğini öğrenmelisiniz! Gelin, birlikte bunu öğrenmenin yollarına bakalım!

1. Kilonuzun ne kadar olduğuna bakmalısınız.

Günlük su ihtiyacınızın ne olduğunun anlaşılması için kilonuzu bilmelisiniz. Ortalama olarak, her kilogram için 30-35 ml su içilmesi tavsiye edilir. Mesela 70 kilo biri iseniz gün için de 2-2,5 litre su içmek sizin ihtiyacınızı giderecektir. Buna uygun bir şekilde suyunuzu içerseniz metabolizmayı daha dengeli bir şekilde çalıştırmış olursunuz.

2. Gün içindeki hareket düzeyinize bakmalısınız.

Düzenli olarak spor yapan ya da hareketli yaşama sahip biri iseniz daha fazla su içmeniz gerekir. Peki, neden? Egzersiz sırasında kaybedilen her 30 dakikalık terleme için ekstra olarak 300-500 ml su içmelisiniz. Spor yapan biri iseniz ve suyu ihmal ediyorsanız vücudunuz çok fazla yorulur. Bu yüzden aktif yaşamı olanların ekstra olarak su alması gerekir.

3. Yaşınızı hesaba katmalısınız.

Su ihtiyacı yaş ile birlikte değişen bir durumdur. Çocuk ve gençler daha aktif oldukları için daha fazla sıvıya ihtiyaçları olur. Yaş ilerledikçe su içme hissi de azalır. Bu yüzden yaşlı insanlara su içmeleri gerektiği hatırlatılmalıdır. Ortalama olarak yetişkinler 8 bardak su içmelidir, çocuklar ise bundan maksimum 3 bardak az içmelidir.

4. Hava durumunu göz önüne almalısınız.

Yaşadığınız yerin iklimi çok önemli. Sıcak ve nemli yerlerde yaşıyorsanız terleme yolu ile çok fazla sıvı kaybedersiniz. Bu da su ihtiyacının daha fazla olmasına neden olur. Soğuk iklimler de solunum nedeni ile sıvı kaybı yaşanır. Bunları dikkate alarak su tüketiminizi düzenlemelisiniz.

5. İdrarınızın rengini kontrol etmelisiniz.

En pratik yollardan birisidir. Yeterli seviyede su içerseniz idrar rengi açık sarı olur. Yetersiz su tüketimi nedeni ile de koyu renk idrar olur. Vücudunuzun size gönderdiği doğal sinyalleri dikkate alarak ilerlemelisiniz. Kişisel rehber olarak size yol gösteren bir işaret.

6. 8x8 kuralına uymalısınız.

Bu kuralara göre günde sekiz bardak su içmeniz gerekir. Bu da 2 litre demektir. Herkes için geçerli olmasa da bu kural sayesinde su tüketiminizi artırabilirsiniz. Özellikle su içmeyi unutan biri iseniz kuralı uygulayabilirsiniz. Düzenli bir alışkanlık haline gelir!

7. Vücut yüzey alanını da dikkate almalısınız.

Bazı uzmanlara göre kiloya bakmak yeterli değildir. Vücut yüzey alanına da dikkat etmeniz gerekir. Boy ve kilo verilerini birlikte değerlendirmelisiniz. Vücut yüzey alanı büyük olan kişilerin su ihtiyacı daha fazla olur. Bu yaklaşımla beraber kişiselleştirilmiş bir su içme rutini oluşturabilirsiniz.

8. Yemeklerden önce su içme yöntemini kullanmalısınız.

Su ihtiyacınızı hesaplamak için öğünlerinize bakabilirsiniz. Her öğünden önce bir bardak su içerseniz hem sindiriminiz kolay hale getirmiş olursunuz hem de günlük olarak su alımınızı arttırmış olursunuz. Bu yöntem sayesinde günde 3-4 bardak ekstra su içersiniz. Ayrıca iştah kontrolü de sağlanmış olur.

9. Kalori alımınızı hesaplamalısınız.

Günlük aldığınız kaloriye göre su tüketebilirsiniz. Genel olarak 1 kalori için 1 ml önerilir. Mesela 2000 kalorilik bir beslenme düzeniniz var ise günde 2 listre su içmeniz gerekir. Bu yöntemle birlikte metabolizmanızın düzenli çalışmasına katkı sağlarsınız.

10. Susama hissinizi kontrol etmelisiniz.

Susama hissi su ihtiyacınız olduğunu gösterir. Fakat aslında bu geç kaldığınızın bir işaretidir... Yine de susadığınız an hemen su içmeniz çok önemlidir. Bu refleksi alışkanlık haline getirir iseniz vücudunuzu dehidrasyondan korumuş olursunuz.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
