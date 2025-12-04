onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.12.2025 - 09:31

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Tövbe...

Tövbe...
twitter.com

Enflasyonu özetlemiş.

Enflasyonu özetlemiş.
twitter.com

İnsan değişebilir...

İnsan değişebilir...
twitter.com

Devamında ne oldu acaba?

Devamında ne oldu acaba?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adres alalım...

Adres alalım...
twitter.com

Kapağını kapasan?

Kapağını kapasan?
twitter.com

Cuk oturmak deyimi bu.

Cuk oturmak deyimi bu.
twitter.com

Bu daha gerçekçi...

Bu daha gerçekçi...
twitter.com

Kin yükleniyor...

Kin yükleniyor...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pilav yiyip ne yapacaksınız?

Pilav yiyip ne yapacaksınız?
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın