Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Nisan Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte her zamankinden farklı ve biraz da ani kararlar verebilirsin. Mesela spontane bir kararla yola çıkabilirsin. Hırslarını ve iş hayatında başarılı olma arzunu bile bir kenara bırakarak biraz mola vermek isteyebilirsin. Hatta bir moladan ötesini hayal edip kısa bir süre tatilden fazlasını hayal ederek istifa etmeyi de düşünebilirsin.

Mantığını bir kenara atıp duygularınla hareket ediyor olabilirsin. İstediğin ise hayattan keyif almak olabilir... Bunun için aileni de yanına alarak yeni bir şehirde yaşamayı düşünebilirsin. Yoksa hayalin bir sahil kasabasına taşınıp keyif yapmak mı? Zira bunun için emin adımlarla ilerliyor gibisin.

Öte yandan bu süreçte kendini her zamankinden çok daha özgür hissederek rahata da erebilirsin. Üzerindeki stresten kurtulabilir, resmen şifa bulabilirsin. Kendini bulmak, sevdiklerinle olmak ve hayallerinin peşinden koşmak; işte günün planı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...