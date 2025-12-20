Güneş’e Yakından Bakış: NASA, Güneş’i Tarihinde İlk Kez Bu Kadar Ayrıntılı Görüntüledi

NASA tarafından yürütülen PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) görevi, Mart ayında fırlatılan dört küçük uzay aracından oluşuyor. Bavul boyutundaki araçlar, uzayda yaklaşık 13 bin kilometrelik hat boyunca konumlanarak senkron şekilde çalışıyor. Sistem, tek sanal teleskop gibi davranarak Güneş’in koronasını ve Güneş rüzgarını aynı anda görüntülüyor.

Görevin baş araştırmacısı Craig DeForest, elde edilen görüntülerin yalnızca görsel değil, bilimsel açıdan da kritik olduğunu söyledi. DeForest, Güneş etkinliklerinin Ay, gezegenler ve uzaydan geçen kuyruklu yıldızlar üzerinde yarattığı etkileşimin açık şekilde görülebildiğini belirtti. Paylaşılan veriler, Güneş Sistemi içindeki konum algısını güçlendiren nitelikte değerlendiriliyor.