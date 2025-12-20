onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Güneş’e Yakından Bakış: NASA, Güneş’i Tarihinde İlk Kez Bu Kadar Ayrıntılı Görüntüledi

Güneş’e Yakından Bakış: NASA, Güneş’i Tarihinde İlk Kez Bu Kadar Ayrıntılı Görüntüledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2025 - 16:10

NASA, Güneş’i gözlemleme konusunda uzun süredir sınırları zorluyordu. PUNCH göreviyle birlikte uzaydan gelen veriler ilk kez parçalı değil, bütüncül şekilde kaydedildi. Güneş’in dış atmosferi ile uzaya yayılan parçacık akışı aynı karelerde yer aldı. Uzay havası olayları artık yalnızca sonuçlarıyla değil, oluşum süreciyle de izlenebiliyor. Bilim insanları açısından kritik sayılan veriler kısa sürede elde edilmeye başlandı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört küçük uzay aracı, Güneş’i tek göz gibi izledi

Dört küçük uzay aracı, Güneş’i tek göz gibi izledi

NASA tarafından yürütülen PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) görevi, Mart ayında fırlatılan dört küçük uzay aracından oluşuyor. Bavul boyutundaki araçlar, uzayda yaklaşık 13 bin kilometrelik hat boyunca konumlanarak senkron şekilde çalışıyor. Sistem, tek sanal teleskop gibi davranarak Güneş’in koronasını ve Güneş rüzgarını aynı anda görüntülüyor.

Görevin baş araştırmacısı Craig DeForest, elde edilen görüntülerin yalnızca görsel değil, bilimsel açıdan da kritik olduğunu söyledi. DeForest, Güneş etkinliklerinin Ay, gezegenler ve uzaydan geçen kuyruklu yıldızlar üzerinde yarattığı etkileşimin açık şekilde görülebildiğini belirtti. Paylaşılan veriler, Güneş Sistemi içindeki konum algısını güçlendiren nitelikte değerlendiriliyor.

Güneş fırtınaları ilk kez bütün süreçleriyle izlenebildi

Güneş fırtınaları ilk kez bütün süreçleriyle izlenebildi

PUNCH sistemleri, koronal kütle atımları olarak bilinen dev plazma patlamalarını geniş açıyla takip ediyor. Elektron bulutlarının uzay boyunca ilerleyişi, gezegenlere ulaşana kadar izlenebiliyor. Kasım ayında ABD genelinde gözlemlenen güçlü kutup ışıkları, görev sırasında kaydedilen verilerle üç boyutlu şekilde analiz edildi.

Uzay havası olaylarının şiddeti, astronot güvenliği, uydu sistemleri ve elektrik altyapıları açısından risk oluşturuyor. PUNCH tarafından sağlanan geniş ölçekli gözlemler, tahmin modellerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Uzmanlar, Güneş rüzgarı ile korona arasındaki ilişkinin daha net anlaşılmasının erken uyarı sistemleri için kritik önem taşıdığı görüşünde.

Görev sırasında kuyruklu yıldızlar da ayrıntılı biçimde izlendi

Görev sırasında kuyruklu yıldızlar da ayrıntılı biçimde izlendi

PUNCH yalnızca Güneş gözlemleriyle sınırlı kalmadı. Sistem, güçlü Güneş ışığı nedeniyle başka teleskoplar tarafından seçilemeyen kuyruklu yıldızları da takip etti. Yıldızlararası kökenli 3I/ATLAS, iç Güneş Sistemi boyunca izlenen cisimler arasında yer aldı. Comet SWAN ise yaklaşık 40 gün boyunca dört dakikalık aralıklarla görüntülendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın