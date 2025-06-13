Güneş Burada Daha Farklı Doğuyor ve Batıyor: Nemrut Dağı'nın İki Bin Yıllık Hikayesi, Heykelleri ve Önemi

Kral Antiochos (Sonradan aldığı ismi ile Theos): I. Antiochos, öldükten sonra, yanında olan diğer tanrıların kendi saygınlığını sonsuza kadar devam ettireceğine inandığı için kendi heykelini de onların yanına yaptırmış.
Aslında Antipchos’un başı yapılan ilk keşiflerde bulunmamış. Heykelin baş kısmı, alandaki mıcırların altında kalmış. 1953 yılında başka bir amaçla yapılan araştırmada bulunmuş. . Antiochos heykelin elinde Zeus ve Apollon’da olduğu gibi bir dal demeti taşıyor.
Kommagene: Tanrılar dizisindeki tek kadın tanrı, bereket tanrıçası Kommagene. Sıralama olarak Kral Antiochos ve Zeus arasında bulunuyor. Heykelin baş kısmında bereketi simgeleyen nar ve üzüm motifleri bulunmakta. Aynı şekilde arkasındaki kaide kısmında da kucağında da meyveler bulunuyor. Aslında Kommagene’nin başı, anıtsal heykellerin keşfinden 1963 yılına kadar ait olduğu yerde kaidesinin üstündeymiş ama 1963’te heykele bir yıldırım düşmüş ve Kommagene’nin başı da diğer heykellerin kaçamadığı kaderi yaşamış.
Zeus: Tüm tanrıların tanrısı, en yüksek rütbeli tanrı olan Zeus, heykel sıralamasının en ortasında bulunuyor. Zaten diğerlerinden daha büyük boyutlarda olması tanrıların tanrısı olduğunu daha da gözümüze sokar şekilde. Başında bir Pers tiarası (tacı) takmış şekilde göreceğiniz Zeus’un çenesi kırık görünse de dikkatli bakıldığında aslında sakallı olduğu anlaşılıyor. Kaidesinde ise omzunda bir pelerin bulunuyor.
Apollon: Zeus’un oğlu, aynı zamanda aydınlığı ve aklı simgeleyen Apollon da Zeus’tan sonraki tanrı heykeli olarak yerini alıyor. Heykelde Apollon da elinde bir dal tutuyor.
Herakles: Dizinin son heykelin babası tanrıların tanrısı Zeus ve bir fani olan Alkmene’nin oğlu olan Heraklesdir. İnsanın doğaya karşı olan mücadelesini simgeleyen heykel Zeus gibi sakalllıdır ve elinde bir sopa bulunuyor.
Tümülüs: Bu yer aslında kralın mezarının üzerine 30.000mᶟ kırma taş dökülerek oluşturulan tümülüs. Göklerdeki tanrılara daha yakın olmak için bölgenin en yüksek tepesi olan Nemrut’u seçmişler. Enteresan olan şu ki kralın mezarını burada olduğu biliniyor ancak mezarı henüz keşfedilememiş çünkü içine girilmesi halinde tamamen çökerek içeri girenlerin mezarı olacak şekilde inşa edilmiş.
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