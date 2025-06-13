Güneş Burada Daha Farklı Doğuyor ve Batıyor: Nemrut Dağı'nın İki Bin Yıllık Hikayesi, Heykelleri ve Önemi

Nemrut Dağında heykellerin daha çok yerde duran kafaları fotoğraflandığı için heykellerin bundan ibaret olduğu düşünebilirsiniz. Aslında aynı heykellerden 2 grup olacak şekilde bulunuyor; bir grup heykel güneşin doğuşunu, diğer grup da batışını selamlayacak şekilde yerleştirilmiş. Aslında sadece kafasını gördüğümüz heykellerin vücutları oturur pozisyondaki heykellere ait ama zamana yenik düşmüşler. Binlerce yıllık tarihe tanıklık eden heykeller, kireçtaşı bloklarından yapılmış.

Heykellerden ilk kez bahseden Alman Mühendis Karl Sester o zamanlar Diyarbakır’da yol yapım işlerinde görevliymiş. Sester buranın Asurlular’dan kalmış olduğunu düşünüyormuş. Sester’in ilettiği bilgiler ile Kraliyet Akademisi bu bölgeye araştırma yapması için Otto Punchtein liderliğinde bir arkeolojik ekip göndermiş. Her tarihi keşifte hep bir yabancının adı var bu keşif yine beni şaşırtmadı ya sizi ?

Bu ekip, buradaki eserler üzerinde uzun bir süre çalıştıktan sonra Otto Punchtein, Yunan dilinde yazılmış olan kitabeyi çözerek buranın Kommagene Krallığı’na ait olduğunu ve kralı I. Antiochus tarafından yaptırıldığını ortaya çıkarmış. Antiochus’un ağzından yazılmış olan kitabe buranın sırrının çözülmesinde anahtar rolü oynamış.

Aynı zamanda bu kitabede I. Antiochus’un yazılarını da içeriyormuş. Bu keşiften sonraki dönemlerde yapılan kazı çalışmalarına İstanbul Arkeoloji Müzesinin kurucusu Osman Hamdi Bey ve Alman Mühendis Karl Humann da katılmış. Sonraki yıllarda 1953’ten 1980’li yıllara dek süren arkeolojik çalışmalar, Amerika’lı Arkeolog Theresa Goell ve Friedrich Karl Dörner tarafından devam ettirilmiş. Yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan taşınabilir haldeki eserler çeşitli müzelerde sergilenirken, heykeller ve yazıtlar da Nemrut Dağında ziyaretçileri için yerlerinde bekliyor.

Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya mirası listesine kabul edilmiş olup o bölge 1989 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş ve koruma altına alınmış.