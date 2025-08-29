Gün Boyunca Su İçmeyi Hatırlatan 11 Pratik İpucu

Telefonunu su içmeyi hatırlatan bir asistan gibi kullanmaya ne dersin? Bunu hemen yap! Akıllı telefonlarının hatırlatıcıları, günde 8 bardak su içmeyi unutmanı engellemek için mükemmel bir yol. Saat başı veya belirli aralıklarla sana su içmeyi hatırlatan bildirimler kurarak bu alışkanlığı kolayca edinebilirsin.

Su içmeyi unutmamak için basit ama etkili bir yöntem. Üstelik telefonunu sıkça elinde tutuyorsan, bu bildirimler birer mini hatırlatıcı gibi çalışır. Bu sayede, su içme hedefin olan günde 8 bardak suyu rahatça tamamlamış olursun! Her hatırlatıcı, sana sağlıklı bir adım daha atma fırsatı sunar.