Gün Boyu Enerjinizi Yüksek Tutacak 10 Farklı Kahvaltı Alternatifi

Ecem Bekar
19.10.2025 - 20:35

Kahvaltı… O kadar önemli ki, “Gün boyunca enerjik olmak istiyorsanız, sabahları uykusuz geçirebilirsiniz ama kahvaltıyı asla atlayamazsınız!” Evet, belki biraz abartıyoruz ama gerçekten de sabahları doğru bir başlangıç, tüm günün sırrıdır. Eğer siz de sabahları sadece kahve ve birkaç dilim ekmekle yetinmekten sıkıldıysanız, tam size göre 10 harika kahvaltı alternatifi var! Hem sağlıklı hem lezzetli, hem de sizi tüm gün ayakta tutacak bu tariflerle sabahları enerjinizi zirveye çıkarın.

1. Yumurta ve Avokado Tostu

1. Yumurta ve Avokado Tostu

Sabahları kahvaltıdan önce yapılacak 100 iş var. Ama o “Yumurtayı nasıl pişirsem?” derdine son! 

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 adet olgun avokado

  • 2 yumurta

  • Zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • Limon suyu (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Ekmek dilimlerini büyük hazneye yerleştirin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve ekmekleri 5-6 dakika kadar kızartın.

  • Avokadoyu ortadan ikiye kesip çekirdeğini çıkarın.

  • Avokadonun içini bir kasede ezin, üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ekleyin.

  • Küçük haznede 2 yumurtayı yerleştirin ve 6-7 dakika kadar pişirin.

  • Ekmekleri çıkarıp üzerine avokado karışımını sürün.

  • Pişen yumurtaları avokadonun üstüne yerleştirin.

  • Sıcak servis edin.

2. Omlet

2. Omlet

Taze sebzeler, peynir ve yumurta birleşiyor, Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hızla pişiyor. Kahvaltıya farklı bir dokunuş yapmaya hazır mısınız?

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı doğranmış domates

  • 1/4 su bardağı doğranmış biber

  • Tuz ve karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Nasıl Yapılır:

  • Yumurtaları bir kaba kırın ve tuz, karabiber ile çırpın.

  • Sütü (isteğe bağlı) ekleyip karıştırın.

  • Doğranmış domates ve biberi ekleyin, son olarak rendelenmiş peyniri de karışıma dahil edin.

  • Airfryer haznesini hafifçe yağlayın, sonra yumurta karışımını dökün.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika pişirin, omletin kenarları altın rengi olana kadar.

  • Omlet piştikten sonra dikkatlice çıkarın ve sıcak servis edin.

3. French Toast

3. French Toast

Klasik bir kahvaltı favorisi, ama bu sefer Philips Çift Hazneli Airfryer farkıyla!

Malzemeler:

  • 2 dilim ekmek (tercihen bayat veya kalın dilimlenmiş)

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • Bir tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

  • Pudra şekeri (isteğe bağlı)

  • Taze meyve veya şurup (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Yumurtaları bir kasede çırpın, üzerine süt, şeker, tarçın, vanilin ve tuz ekleyip karıştırın.

  • Ekmek dilimlerini bu karışıma batırın, her iki tarafın da iyice emdiğinden emin olun.

  • Airfryer haznesini hafifçe tereyağıyla yağlayın.

  • Ekmeği Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve 180°C’de 8-10 dakika kadar pişirin. Ekmeğin her iki tarafı da altın rengi ve çıtır olana kadar pişirin.

  • Piştikten sonra, French Toast’ları dikkatlice çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpiştirin.

  • Taze meyveler veya şurup ile servis edin.

4. Elmalı Fritterler

4. Elmalı Fritterler

Fritterler bir yandan pişerken, tereyağını eritirken aynı anda pişirme süresini en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Sıcak, taze ve lezzetli bir öğün için her şey tam zamanında hazır!

Malzemeler:

  • 1 elma, soyulmuş ve doğranmış

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/4 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 su bardağı esmer şeker (dışı için)

  • 1/4 su bardağı pudra şekeri (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Elmayı soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

  • Bir kaba, şeker, süt, yumurta, un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyip karıştırın. Karışıma doğranmış elma parçalarını da ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine bu karışımdan yuvarlak toplar yaparak yerleştirin. Küçük haznede ise, küçük bir kaseye birkaç damla tereyağını ekleyin ve eritin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve büyük haznede elmalı fritterleri 10-12 dakika, küçük haznede ise tereyağını eritin ve karıştırın.

  • Fritterler piştikten sonra, üstlerine esmer şeker serpin. Ardından pudra şekeri serpiştirerek sıcak servis yapın.

5. Peynirli Kahvaltı Börekleri

5. Peynirli Kahvaltı Börekleri

Malzemeler:

  • 4 adet yufka

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

  • 1/2 su bardağı doğranmış taze soğan (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Yumurtaları bir kaba kırın, süt, tuz ve karabiber ekleyip çırpın.

  • Yufkaların her birini 4 eşit parçaya bölün.

  • Yufkaların üzerine biraz yumurta karışımını sürün, üzerine peynir ve taze soğanı serpiştirin. Ardından rulo yaparak sarın.

  • Airfryer’ınızın büyük haznesine peynirli börekleri yerleştirin, küçük haznede ise kalan yumurta karışımını kullanarak küçük bir kase hazırlayın.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve büyük haznede peynirli börekleri 8-10 dakika pişirin, küçük haznede kalan yumurta karışımını hafifçe karıştırın.

  • Börekler altın rengini alana kadar pişirin, ardından sıcak servis edin.

6. Kızarmış Ekmek Çubukları ve Yumurta Kaseleri

6. Kızarmış Ekmek Çubukları ve Yumurta Kaseleri

Kim demiş kahvaltıda tatlı ve tuzlu bir arada olmaz diye? Bu French Toast Sticks, sabahları o kadar pratik ve lezzetli ki, çay saatine bile dönüşebilir! Hem tatlı, hem çıtır, hem de tam kıvamında!

Malzemeler:

  • 4 dilim ekmek (bayat ya da kalın dilimlenmiş)

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı 

  • Pudra şekeri (isteğe bağlı)

  • Akçaağaç şurubu veya meyve (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Yumurtaları bir kasede çırpın. Süt, vanilin, tarçın ve şekeri ekleyin, karıştırın.

  • Ekmek dilimlerini, karışıma batırarak her iki tarafını da iyice emmesini sağlayın.

  • Airfryer’ın büyük haznesini tereyağı ile yağlayın ve ekmek dilimlerini yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 6-8 dakika pişirin. Ekmeğin dışı altın rengini alana kadar pişirmeye devam edin.

  • Piştikten sonra, kızarmış ekmek çubuklarını çıkarın ve pudra şekeri ile süsleyin. Akçaağaç şurubu ya da taze meyve ile servis edin.

Pastırma ve yumurta! Sadece bir sabah yemeği değil, aynı zamanda bir kahvaltı ikonu.

Malzemeler:

  • 2 dilim pastırma

  • 2 yumurta

  • Tuz ve karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 

  • Birkaç dal taze soğan (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine zeytinyağı ile hafifçe yağlayın.

  • Pastırma dilimlerini küçük hazneye, her biri bir kase şeklinde yerleştirin. Pastırmanın kenarlarını havaya kalkacak şekilde düzenleyin.

  • Yumurtaları dikkatlice her pastırma kasesinin içine kırın.

  • Tuz ve karabiber serpiştirerek, Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın. Pastırma ve yumurtaları 8-10 dakika kadar pişirin. Yumurtalar istediğiniz kıvamda piştikten sonra çıkarın.

  • Taze soğan ile süsleyerek, sıcak servis edin.

Bu tariflerin büyük avantajı, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın çift hazneli özelliği sayesinde! Bir haznede kızarmış ekmek çubukları bir haznede de yumurta kaseleri pişmiş olacak.

7. Lorraine Yumurta Kaseleri

7. Lorraine Yumurta Kaseleri

Kahvaltının yıldızı olmaya aday bir tarif!

Malzemeler:

  • 2 dilim pastırma

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı krema

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş gruyere peyniri (isteğe bağlı)

  • Tuz ve karabiber

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı 

  • Birkaç dal taze soğan (isteğe bağlı, süsleme için)

Nasıl Yapılır:

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük ve küçük haznelerine  uygun iki kabı hafifçe yağlayın.

  • Her iki kaba da pastırma dilimlerini yerleştirin.

  • Yumurtaları dikkatlice her pastırma kasesinin içine kırın.

  • Krema, rendelenmiş kaşar peyniri, gruyere peyniri (isteğe bağlı), tuz ve karabiberi bir kaba karıştırın. Bu karışımı, pastırma ve yumurtaların üzerine dökün.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika pişirin. Yumurtalar istenilen kıvama geldiğinde, kaseleri çıkarın.

  • Taze soğan ile süsleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

8. Kahvaltı Kurabiyeleri

8. Kahvaltı Kurabiyeleri

Kahvaltı zamanı biraz tatlı olsa nasıl olur? Hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek olan bu kahvaltı kurabiyeleri, sizi sabahları hem tok tutacak hem de lezzetli bir başlangıç yapmanızı sağlayacak.

 Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 su bardağı badem unu (isteğe bağlı)

  • 1/4 su bardağı bal

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/4 su bardağı kuru üzüm veya yaban mersini

  • 1/4 su bardağı doğranmış fındık veya ceviz (isteğe bağlı)

  • Bir tutam tuz

Nasıl Yapılır:

  • Yulaf ezmesi, badem unu, bal, süt, zeytinyağı, vanilya, tarçın ve tuzu bir kaba koyup karıştırın.

  • Karışıma kuru üzüm veya yaban mersini ile doğranmış fındık ya da cevizi ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesini hafifçe yağlayın veya yağlı kağıt serin.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak, şekil verin ve hazneye yerleştirin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve 8-10 dakika pişirin.

9. Jambonlu Yumurtalı Börekler

9. Jambonlu Yumurtalı Börekler

Kahvaltıyı hem pratik hem de doyurucu yapmak isteyenlere müjde!

Malzemeler:

  • 4 dilim jambon 

  • 2 büyük yumurta

  • 1 paket hazır yufka veya milföy hamuru

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • Tuz ve karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Taze yeşillikler (isteğe bağlı, süslemek için)

Nasıl Yapılır:

  • Yufkayı veya milföy hamurunu tezgaha serin ve her birini küçük kareler şeklinde kesin (yaklaşık 4-6 kare).

  • Eğer milföy kullanıyorsanız, her birini hafifçe açarak büyütün, yufka kullanıyorsanız direkt kullanabilirsiniz.

  • Bir kaba tereyağını koyup Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine yerleştirin. 180°C ayarlayın ve 1 dakika yağı eritin. Daha sonra yumurtaları ekleyin.

  • Yumurtalar piştikten sonra, içine tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı biraz soğumaya bırakın.

  • Hamurun ortasına bir dilim jambon  yerleştirin.

  • Üzerine kaşar peyniri serpiştirin ve pişirdiğiniz yumurta karışımını da ekleyin.

  • Hamurun kenarlarını hafifçe katlayarak bir dikdörtgen şekli verin. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın.

  • Her dikdörtgeni zeytinyağı ile hafifçe yağlayın, böylece pişerken dışı altın rengini alacak ve çıtır çıtır olacaktır.

  • Hazırladığınız dikdörtgenleri airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Hamurların birbirine değmemesine özen gösterin.

  • Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 8-10 dakika kadar pişirin.

