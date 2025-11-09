Guillermo del Toro'nun Yazıp Yönettiği Frankenstein Filmi İzleyenlerden Tam Not Aldı
Guillermo del Toro'nun yazıp yönettiği Frankenstein filmi 7 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluştu. Başrollerini Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth'un paylaştığı film öyle büyük bir etki yarattı ki tüm sosyal medyada o konuşulur oldu. Film, yayınlanalı ilk iki gün olmasına rağmen büyük bir izleyici elde etti ve izleyiciden tam not almayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 yapımı Frankenstein filmi 7 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin, filmi izleyenlerin yorumlarına birlikte bakalım:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın