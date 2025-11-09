onedio
Guillermo del Toro'nun Yazıp Yönettiği Frankenstein Filmi İzleyenlerden Tam Not Aldı

Merve Ersoy
09.11.2025 - 21:22

Guillermo del Toro'nun yazıp yönettiği Frankenstein filmi 7 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluştu. Başrollerini Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth'un paylaştığı film öyle büyük bir etki yarattı ki tüm sosyal medyada o konuşulur oldu. Film, yayınlanalı ilk iki gün olmasına rağmen büyük bir izleyici elde etti ve izleyiciden tam not almayı başardı.

2025 yapımı Frankenstein filmi 7 Kasım Cuma günü izleyiciyle buluştu.

Kısa sürede büyük bir izleyiciye ulaşan Frankenstein, ilk izlenimlere göre izleyiciden tam not almayı başardı. Frankenstein'in yeni versiyonunu izlediğimiz bu film eleştirmenlerin de favorilerinden biri oldu.

Gelin, filmi izleyenlerin yorumlarına birlikte bakalım:

