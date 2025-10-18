Güçlü Görünüp Aslında En Çok Nereden Kırılıyorsun?

Senin için emek, çaba ve kalbinden koyduğun değer çok kıymetli. Ama biri senin emeğini küçümsediğinde ya da yok saydığında kolay kolay toparlanamıyorsun. Bu seni, görünmez bir şekilde paramparça ediyor. Çünkü senin için sevgi ve değer göstergesi, söylenen güzel sözlerden çok hissedilen şeylerde saklı. Güçlü görünsen de aslında en hassas olduğun nokta, emeğinin hiçe sayılması.