Güçlü Görünüp Aslında En Çok Nereden Kırılıyorsun?
Herkes seni dışarıdan dimdik, özgüvenli ve güçlü biri olarak görebilir. Ama iç dünyanda en ufak bir söz, davranış ve bakış bazen kalbine bıçak gibi saplanır. Peki senin görünmez yaraların nerede gizli? Hazırsan, kendinle yüzleşme zamanı!
1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
2. Birisi sana beklemediğin bir eleştiri yaptığında ilk tepkin ne olur?
3. Ailen sana karşı kırıcı bir şey söylediğinde nasıl davranırsın?
4. İçten içe kendine söylediğin en sert cümle hangisi?
5. Partnerinin gelecekle ilgili konuşmak istememesi sana ne hissettirir?
6. Partnerin sana sabah “günaydın” mesajı atmazsa günün nasıl geçer?
7. Sevgilinin senin yanında eski sevgilisinden bahsetmesi sana ne düşündürür?
8. Son olarak, hangisi sana daha çok dokunur?
Görülmemek seni çok kırıyor!
Değersizlik duygusu seni çok kırıyor!
Anlaşılmamak seni çok kırıyor!
Kıyaslanmak seni çok kırıyor!
