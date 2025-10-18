onedio
Güçlü Görünüp Aslında En Çok Nereden Kırılıyorsun?

18.10.2025 - 23:05

Herkes seni dışarıdan dimdik, özgüvenli ve güçlü biri olarak görebilir. Ama iç dünyanda en ufak bir söz, davranış ve bakış bazen kalbine bıçak gibi saplanır. Peki senin görünmez yaraların nerede gizli? Hazırsan, kendinle yüzleşme zamanı!

1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!

2. Birisi sana beklemediğin bir eleştiri yaptığında ilk tepkin ne olur?

3. Ailen sana karşı kırıcı bir şey söylediğinde nasıl davranırsın?

4. İçten içe kendine söylediğin en sert cümle hangisi?

5. Partnerinin gelecekle ilgili konuşmak istememesi sana ne hissettirir?

6. Partnerin sana sabah “günaydın” mesajı atmazsa günün nasıl geçer?

7. Sevgilinin senin yanında eski sevgilisinden bahsetmesi sana ne düşündürür?

8. Son olarak, hangisi sana daha çok dokunur?

Görülmemek seni çok kırıyor!

Senin en derin yaraların görmezden gelinmekten geliyor. İnsanlar seni güçlü, özgüvenli ve bağımsız zannetse de aslında fark edilmemek kalbinde büyük boşluklar açıyor. Sen değer verilmek, varlığının anlamlı olduğunu hissetmek istiyorsun. Küçük bir teşekkür ve içten bir ilgi bile sana dünyaları verebiliyor. O yüzden hayatına alacağın kişilerin seni gerçekten görebilen gözlere sahip olması çok önemli.

Değersizlik duygusu seni çok kırıyor!

Senin için emek, çaba ve kalbinden koyduğun değer çok kıymetli. Ama biri senin emeğini küçümsediğinde ya da yok saydığında kolay kolay toparlanamıyorsun. Bu seni, görünmez bir şekilde paramparça ediyor. Çünkü senin için sevgi ve değer göstergesi, söylenen güzel sözlerden çok hissedilen şeylerde saklı. Güçlü görünsen de aslında en hassas olduğun nokta, emeğinin hiçe sayılması.

Anlaşılmamak seni çok kırıyor!

Sen derin düşünen, hislerini kolay açamayan birisin. Bu yüzden yanlış anlaşılmak seni en çok yaralayan şeylerden biri oluyor. Birileri seni gerçekten dinlemeden kendi kafasından yorum yaptığında kendini yalnız hissediyorsun. İçinde koskoca bir evren var ama dışarıya anlatamadığında kalbin daralıyor. Senin için en büyük şifa, seni yargılamadan anlamaya çalışan samimi kalplerde saklı.

Kıyaslanmak seni çok kırıyor!

Sen özgün, özel ve farklı birisin. Ama seni başkalarıyla kıyasladıklarında içinde görünmez bir yara açılıyor. Çünkü kimse senin hikayeni, yaşadıklarını ve emeğini bilmiyor. Güçlü görünsen de aslında kıyaslandığında değerinin yok sayıldığını hissediyorsun. Bu yüzden sana en iyi gelen şey, seni sen olduğun için seven insanların yanında olmak.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
