Green Card Çekilişi İptal mi Oldu? Green Card Başvuruları Açılacak mı, Kalıcı Olarak mı Kaldırıldı?

Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvurularında yaşanan rekor gecikme, karar öncesinde zaten dikkat çekmişti. Kristi Noem’in açıklaması, milyonlarca kişinin başvuruların ne zaman açılacağını merak ettiği dönemde geldi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, başvuruların ileri bir tarihe ertelendiğine dair herhangi bir takvim paylaşılmadı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, USCIS’e DV1 programının derhal durdurulması yönünde talimat verildiğini açıkladı. Açıklamalarda, başvuruların yeniden açılmasına ilişkin net sinyal yer almadı. Programın askıya alınmasıyla birlikte 2025 dönemi için planlanan başvurular da fiilen başlamamış oldu.