Green Card Çekilişi İptal mi Oldu? Green Card Başvuruları Açılacak mı, Kalıcı Olarak mı Kaldırıldı?

Green Card Çekilişi İptal mi Oldu? Green Card Başvuruları Açılacak mı, Kalıcı Olarak mı Kaldırıldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2025 - 13:11

Green Card çekilişiyle ilgili aylar süren belirsizlik sona erdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı program hakkında resmi açıklama yaptı. Karar, Ekim ayında başlaması gereken başvuruların gecikmesiyle aynı döneme denk geldi. Açıklamada ülke güvenliği vurgusu öne çıktı. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorular netlik kazandı.

Green Card Çekilişi Neden İptal Oldu?

Green Card Çekilişi Neden İptal Oldu?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda Diversity Visa yani kamuoyunda bilinen adıyla Green Card programının durdurulduğunu açıkladı. Kararın gerekçesi olarak, geçmiş yıllarda program aracılığıyla ülkeye giriş yapan kişilerin karıştığı saldırılar gösterildi.

Noem, 13 Aralık tarihinde Brown Üniversitesi’nde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya dikkat çekti. Açıklamada, saldırgan Claudio Manuel Neves Valente’nin 2017 yılında DV1 programı üzerinden ABD’ye giriş yaptığı belirtildi. Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu alçak kişinin ülkemize girmesine asla izin verilmemeliydi' ifadelerini kullandı.

Green Card Başvuruları Açılacak mı?

Green Card Başvuruları Açılacak mı?

Ekim ayında başlaması gereken Green Card başvurularında yaşanan rekor gecikme, karar öncesinde zaten dikkat çekmişti. Kristi Noem’in açıklaması, milyonlarca kişinin başvuruların ne zaman açılacağını merak ettiği dönemde geldi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, başvuruların ileri bir tarihe ertelendiğine dair herhangi bir takvim paylaşılmadı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, USCIS’e DV1 programının derhal durdurulması yönünde talimat verildiğini açıkladı. Açıklamalarda, başvuruların yeniden açılmasına ilişkin net sinyal yer almadı. Programın askıya alınmasıyla birlikte 2025 dönemi için planlanan başvurular da fiilen başlamamış oldu.

Green Card Programı Kalıcı Olarak mı Kaldırıldı?

Green Card Programı Kalıcı Olarak mı Kaldırıldı?

Kristi Noem’in açıklamalarına göre, önceki dönemlerde uygulanan geçici askıya alma kararlarından farklı bir süreç yaşanıyor. Bakan, Green Card çekilişinin süresiz olarak iptal edildiğini duyurdu.

Her yıl kura yöntemiyle yaklaşık 50 bin kişiye ABD’de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Diversity Visa Programı, alınan karar doğrultusunda artık yürürlükte değil. 2025 çekilişine yaklaşık 20 milyon kişi başvurmuş, kazananlar ve aile üyeleriyle birlikte 130 binden fazla kişi Green Card hakkı elde etmişti.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
