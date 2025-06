Gözlerin Seninle İlgili Ne Anlatıyor?

Dünyaya bakışın, bir çocuğun masumiyetinde ve bir sanatçının derinliklerinde gizli. Gözlerinle etrafına saflık ve içtenlik saçıyorsun. Her ne kadar zaman zaman hayatın zorluklarına karşı kırılgan hissetsen ve bazı durumlara anlam veremeyip şaşırsan da, içindeki o naif ruh hiçbir zaman gölgelenmiyor. Gözlerin, birer ışık hüzmesi gibi parlıyor ve sanki sana, 'Ne olursa olsun, iyi kal. Dürüst, saf ve içten olmaya devam et,' diye fısıldıyor. Gözlerinle baktığın her yerde, etrafına güven, huzur ve saflık yayıyorsun. İnsanlar, bu duruşun karşısında kendilerini güvende ve huzurlu hissediyorlar. Gözlerin, birer ayna gibi, içindeki o saf ve temiz ruhu yansıtıyor. Bu yüzden, gözlerinle baktığın her yerde, etrafına saflık ve içtenlik yayıyorsun. Bu duruşun, insanları etkileyip, onlara huzur ve güven veriyor. Seninle aynı mekanda olan herkes, bu pozitif enerjiyi hissediyor ve içlerinde bir rahatlama, bir huzur hissi oluşuyor.