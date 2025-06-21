Gözlerin Seninle İlgili Ne Anlatıyor?
“Gözler, kalbin aynasıdır” demiş eskiler… Bir bakış, sayfalarca sözden daha fazlasını anlatabilir. Kimseye söyleyemediklerini, bastırdığın hisleri, taşıdığın yükleri… Peki senin gözlerin ne anlatıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah aynaya baktığında ilk fark ettiğin şey?
4. İnsanlar seninle ilk tanıştığında ne diyor?
5. Sana ait en büyük sır nerede saklı?
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6. Gözlerin bir renge dönüşseydi ne olurdu?
7. Duygularını nasıl ifade edersin?
8. En çok hissettiğin duygu hangisi?
9. Aşık olduğunda nasıl davranırsın?
10. Göz göze gelmek senin için?
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Senin gözlerin içindeki hüznü anlatıyor!
Senin gözlerin enerjini anlatıyor!
Senin gözlerin içindeki gizemi anlatıyor!
Senin gözlerin içindeki masumiyeti anlatıyor!
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