Gözlerin Seninle İlgili Ne Anlatıyor?

Gözlerin, sessiz bir hikayenin gizemli kahramanları... Sözsüz bir dilin en etkileyici ifadesi... İçlerinde bir ömür boyu yaşanmışlıkların, söylenmemiş cümlelerin, içe atılmış duyguların yankıları gizli. Sanki yılların yorgunluğunu, hayatın tüm acı tatlı anılarını biriktirmişsin gibi. Gözlerinle gülümsemeyi tercih eden biri gibi görünsen de, bakışlarının derinliklerine dalan biri senin ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu anlayabilir. Gözlerin bir roman gibi... Her bir bakışın, her bir yanıp sönen ışığın, her bir gözyaşının ardında bir hikaye, bir duygu, bir anı saklı. Ancak bu romanı okumayı bilen, gözlerinin dilini çözen anlar. Gözlerin, sessiz ama bir o kadar da konuşkan... Sözlerin bittiği yerde, duyguların en yoğun olduğu anlarda devreye giriyor ve senin adına konuşuyorlar. İşte bu yüzden gözlerin, senin en büyük ifade biçimin...