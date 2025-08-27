Görür Görmez Temizlik Yapma İsteği Uyandıran 10 Fotoğraf
Bazı fotoğraflar vardır... Görür görmez her tarafı temizlemek istersiniz. Bir anda içinizdeki o temizlik aşkı ortaya çıkar. İşte şimdi içinizdeki temizlikçiyi ortaya çıkaracak o fotoğraflarla dolu yolculuğa çıkalım. Hazırsak başlıyoruz!
1. Dağınık oda
2. Terk edilmiş bulaşıklar
3. Dökülmüş kahve
4. Yumurta
5. Boyanmış lavabo
6. Fırın
7. Dağınık mutfak
8. Derz araları
9. Buzdolabı
10. Kirli ocak
