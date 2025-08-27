onedio
Görür Görmez Temizlik Yapma İsteği Uyandıran 10 Fotoğraf

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 12:16

Bazı fotoğraflar vardır... Görür görmez her tarafı temizlemek istersiniz. Bir anda içinizdeki o temizlik aşkı ortaya çıkar. İşte şimdi içinizdeki temizlikçiyi ortaya çıkaracak o fotoğraflarla dolu yolculuğa çıkalım. Hazırsak başlıyoruz!

1. Dağınık oda

1. Dağınık oda

Dağınık bir oda içimizdeki o temizlikçiyi dışarıya çıkarıyor. Bu odayı şöyle baştan aşağıya toplayıp temizlemek ruhumuza çok iyi gelirdi kabul edelim. Her şeyi yerli yerine koyup pırıl pırıl yapsak hiçbir derdimiz kalmaz gibi duruyor!

2. Terk edilmiş bulaşıklar

2. Terk edilmiş bulaşıklar

Bulaşıkları hemen bulaşık makinesine koymuyor veya yıkamıyorsanız bu görüntüyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu bulaşıkları yıkamak ve yerlerine yerleştirmek çok iyi gelecektir. Aynı zamanda kapladığı yeri de düşününce gitmesi ortamı ferahlatırken sizi de rahatlatacaktır.

3. Dökülmüş kahve

3. Dökülmüş kahve

Bir yerlere dökülmüş bir şeyler varsa hemen orayı temizlemek gerekir. Bu görüntünün ardından gelecek o temizlik hissini düşünün! Gerçekten de şu kahveyi detaylıca temizlemek her şeyi düzeltecek gibi duruyor!

4. Yumurta

4. Yumurta

Tabii ki bu kadar fazla yumurtayı temizlemek sandığımızdan daha zor olabilir ama hiç de fena değil kabul edelim. Şunların hepsini temizledikten sonra gelen o rahatlığı düşünsenize... Gerçi böyle de çok şirin duruyorlar ama yine de yerleri güzelce silmek baya iyi gelir.

5. Boyanmış lavabo

5. Boyanmış lavabo

Sulu boya veya akrilik yaptıysanız sonra da onu lavabonun içerisine döktüyseniz bunu temizlemesi de oldukça keyifli olacaktır. O boyaların çıktığını görmek hepimize gerçekten iyi bir temizlik yaptığımızı hissettirecek. Hem de temizliği net bir şekilde görebiliriz.

6. Fırın

6. Fırın

Kabul edelim bu fırını temizlemek her şeyi daha da kolaylaştırırdı. Evet çok emek vermek gerekecek ama cidden temizlendiğinde de resmen yenilenecek. Şöyle fırının içini iyice ovalarsak tertemiz bir fırınımız olabilir!

7. Dağınık mutfak

7. Dağınık mutfak

Şöyle bir tam günümüzü ayırıp bu mutfağı temizlesek nasıl olurdu? Önce yerdeki çöpleri temizler sonra da güzelce silerdik. İçimizdeki temizlik aşkını pekiştiren bir mutfak diyebiliriz gerçekten de!

8. Derz araları

8. Derz araları

Derz aralarını bembeyaz yapmak mı? Gerçekten var bir hayalimiz... İyice ovaladıktan sonra bu derz aralarını ilk günkü haline getirmek çok mümkün. Sadece biraz zaman ve emek gerekiyor. Bir de bitmek bilmeyen bir temizlik aşkı!

9. Buzdolabı

9. Buzdolabı

Şu buzdolabını tamamen boşaltıp içini kimler temizlemek ister? Temizledikçe eşsiz bir rahatlama hissedeceğimize eminiz. Boşalttıktan ve temizledikten sonra içini düzenli bir şekilde yerleştirmek de temizliğe aşık olanlar için ideal bir aktivite diyebiliriz.

10. Kirli ocak

10. Kirli ocak

Yemek yaparken ocağın kirlenmesi çok normal ama uzun süre temizlik yapılmamış bir ocağı temizlemek çok iyi gelebilir. Ye yapmış yağ lekelerini özenle temizledikten sonra yepyeni bir ocağa sahip olmuş gibi de hissedebiliriz!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
