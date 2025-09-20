onedio
Görünüş Her Şey Değil: Araştırma, İnsanları Çekici Yapan Sürpriz Özellikleri Ortaya Koydu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
20.09.2025 - 15:01

Hiç birinin yürüyüşündeki ritme ya da koltuğa oturma şekline dikkat ettiniz mi? Çekici olmanın yalnızca güzel bir yüzle ilgili olmadığını bilim söylüyor. Yıllardır, cazibenin simetrik yüz hatlarıyla açıklanabileceği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular işin farklı boyutlarını ortaya koyuyor. Aslında çekiciliği belirleyen şey, küçük ama fark yaratan detaylarda gizli.

Yıllardır araştırmalar, çekiciliğin simetri, ortalama yüz hatları ve cinsiyete özgü özelliklerle açıklanabileceğini öne sürüyordu.

Ancak yeni bir çalışma, çekiciliğin aslında çoklu duyular üzerinden şekillendiğini gösterdi. Ses tonu, beden hareketleri ve kokular, ilk izlenimlerde yüz kadar etkili olabiliyor. Örneğin yüksek perdeli bir kadın sesi daha çekici bulunurken, koku tercihleri genetik uyumla ilişkilendirilebiliyor. Yani beğeniler yalnızca görsel bir algıya dayanmakla kalmıyor, biyolojik işaretlerden sosyal ipuçlarına kadar genişliyor.

Araştırmada 61 kişi; fotoğraf, ses kaydı, video ve koku örnekleriyle değerlendirildi. 71 gözlemci ise bu materyalleri çekicilik açısından puanladı. Sonuçlar, koku örneklerinin en az çekici bulunan unsur olduğunu, ses ve videonun ise daha yüksek puan aldığını ortaya koydu. 

Özellikle sesin ve görsel hareketin birleştiği durumlarda cazibenin en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.

Veriler, çekiciliğin farklı duyular arasında kısmen örtüştüğünü ama aynı zamanda her birinin özgün bilgiler sunduğunu gösterdi.

Ses ve görünüm arasında güçlü bir paralellik vardı; çekici sesler, genellikle çekici yüzlerle eşleşiyordu. Buna karşılık, koku daha çok hareketle ilişkilendirildi. Bir kişinin bedensel enerjisiyle yayılan koku arasında bağ bulunması, cazibenin biyolojik süreçlerle de bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bunun yanında, multimodal yani ses ve görüntünün birlikte sunulduğu materyaller en çekici bulunanlar oldu. Dinamik bilgiler, fotoğraflardan çok daha etkiliydi. 

Bu da cazibenin “halo etkisi” yarattığını yani bir alandaki olumlu algının, diğer duyuları da güçlendirdiğini düşündürüyor. Sesin tınısı ya da yürüyüş tarzı, yüz ifadesiyle birleştiğinde çok daha güçlü bir çekim oluşturabiliyor.

Çalışma, çekiciliğin sadece genel geçer kriterlere bağlı olmadığını ortaya koydu.

Ortalama yüz hatları ya da simetri her zaman belirleyici değil. İnsanların kişisel tercihleri, özellikle de aynı cinsiyet ilişkilerinde daha baskın çıktı. 

Örneğin kadın katılımcılar aynı cinsiyetten bireyleri değerlendirirken kişisel beğenilere daha çok önem verirken, karşı cins değerlendirmelerinde ortak kriterler öne çıktı.

