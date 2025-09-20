Görünüş Her Şey Değil: Araştırma, İnsanları Çekici Yapan Sürpriz Özellikleri Ortaya Koydu!

Ancak yeni bir çalışma, çekiciliğin aslında çoklu duyular üzerinden şekillendiğini gösterdi. Ses tonu, beden hareketleri ve kokular, ilk izlenimlerde yüz kadar etkili olabiliyor. Örneğin yüksek perdeli bir kadın sesi daha çekici bulunurken, koku tercihleri genetik uyumla ilişkilendirilebiliyor. Yani beğeniler yalnızca görsel bir algıya dayanmakla kalmıyor, biyolojik işaretlerden sosyal ipuçlarına kadar genişliyor.

Araştırmada 61 kişi; fotoğraf, ses kaydı, video ve koku örnekleriyle değerlendirildi. 71 gözlemci ise bu materyalleri çekicilik açısından puanladı. Sonuçlar, koku örneklerinin en az çekici bulunan unsur olduğunu, ses ve videonun ise daha yüksek puan aldığını ortaya koydu.

Özellikle sesin ve görsel hareketin birleştiği durumlarda cazibenin en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.