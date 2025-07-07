Zekan Hangi Alanlarda Parlıyor?
Kimi sayılarla ustaca oynar, kimi kelimelerle dans eder, kimi de duyguları bir bakışta çözer. Peki senin zekan en çok hangi alanlarda öne çıkıyor? Mantıksal mı? Sözel mi? Yoksa görsel ya da duygusal zeka mı senin parlayan yönün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Boş zamanlarında ne yapmaktan en çok keyif alırsın?
4. Bir proje yaparken seni en çok motive eden şey nedir?
5. Bir rüya görüyorsun ve sabah hala aklında. İlk işin ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yeni bir şey öğrenmen gerekiyor. Hangisi sana daha yakın olurdu?
7. Çocukken en çok keyif aldığın oyun neydi?
8. Kalabalık ortamda kendini ön plana çıkarır mısın?
9. Yanına hiç tanımadığın biri oturdu ve sohbete başladı ne yaparsın?
10. Son olarak öğrencilik hayatını özlüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mantıksal-Matematiksel
Sanatsal-Müzikal
Kinestetik-Dinamik
Sözel-Etkileşimli
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın