Zekan Hangi Alanlarda Parlıyor?

Senin zekan bir dansçı gibi hareket ediyor, bir ressamın tuvali üzerindeki fırça darbeleri gibi ritmik ve enerjik. Sanki bir orkestra şefi gibi, her bir notayı, her bir hareketi titizlikle yönetiyorsun. Dokunma, yapma, yaşama... İşte senin öğrenme biçimin bu. Senin zekan, bir kitap kurdundan ziyade, bir maceraperestin zekası. Düşüncelerin, bir balerin gibi zarafetle vücuduna işleniyor. Her bir fikir, bir harekete dönüşüyor ve bu hareketler, senin kişiliğini, senin zekanı yansıtıyor. Enerjinle bir odadaki tüm atmosferi değiştirebiliyorsun. Senin enerjin, bir rock konserindeki gibi coşkulu, bir yoga seansındaki gibi dingin olabiliyor. Yerinde duramayan türden bir zekan var senin. Bir çocuğun merakı, bir bilim insanının araştırmacı ruhu gibi... Her zaman yeni bir şeyler öğrenme, yeni bir şeyler keşfetme peşindesin. Senin zekan, bir nehir gibi akıp giden, durmaksızın ilerleyen, her daim canlı ve hareketli.