Google, META ve Yandex Telif Masasına Oturuyor: Dijital Telifte Son Aşamaya Gelindi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 14:58

Google, META ve Yandex gibi dev dijital platformlar, artık içerik üreticileriyle telif masasına oturacak. TBMM’de hazırlığı süren dijital telif düzenlemesi, haber ve içeriklerin emek karşılığını almasını sağlayacak yeni sistemi hayata geçiriyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun uzun süredir hazırladığı dijital telif düzenlemesinde sona gelindi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, düzenlemenin yakında Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Elmas, çalışmalarda Bakın İlan Kurumu, Rekabet Kurumu ve İletişim Başkanlığı gibi ilgili kurumlarla gazeteci meslek örgütlerinin görüşlerinin alındığını ve bu önerilerin harmanlanarak yasa taslağına dönüştürüldüğünü söyledi. Taslak üzerindeki son düzenlemelerin devam ettiğini belirten Elmas, kısa süre içinde komisyon ve ardından Meclis’te yasa teklifi olarak sunulacağını ifade etti.

Düzenleme, Google, META ve Yandex gibi dijital platformların kullandığı haber ve içeriklerin telif karşılığını ödemesini hedefliyor.

Elmas, platformların reklam geliri elde etmesinde bir sakınca olmadığını, ancak emek verilerek üretilen içeriklerin karşılığının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Buna göre, MESAM benzeri bir meslek birliği kurulacak. Bu birlik, dijital platformlarla oturacak ve telif oranlarını belirleyecek. Ödemeler, yıl boyunca içeriklerin kullanım sayısına göre yapılacak. Ayrıca bir yazılım sistemi ile haberin ilk kimin tarafından üretildiği ve nerede yayınlandığı tespit edilecek, sayısal veriler ilgili kurumlarda toplanacak.

Sürecin denetimi ise devletin hakem rolüyle sağlanacak. Rekabet Kurumu da sürece dahil olacak. Elmas, “Yasaların gerektirdiği katkıyı yerine getirmeyenler yaptırımla karşılaşacak. Amaç, haberlerin kalitesini ve emek sahiplerinin gelirini artırmak” dedi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
