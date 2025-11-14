Google, META ve Yandex Telif Masasına Oturuyor: Dijital Telifte Son Aşamaya Gelindi

Elmas, platformların reklam geliri elde etmesinde bir sakınca olmadığını, ancak emek verilerek üretilen içeriklerin karşılığının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Buna göre, MESAM benzeri bir meslek birliği kurulacak. Bu birlik, dijital platformlarla oturacak ve telif oranlarını belirleyecek. Ödemeler, yıl boyunca içeriklerin kullanım sayısına göre yapılacak. Ayrıca bir yazılım sistemi ile haberin ilk kimin tarafından üretildiği ve nerede yayınlandığı tespit edilecek, sayısal veriler ilgili kurumlarda toplanacak.

Sürecin denetimi ise devletin hakem rolüyle sağlanacak. Rekabet Kurumu da sürece dahil olacak. Elmas, “Yasaların gerektirdiği katkıyı yerine getirmeyenler yaptırımla karşılaşacak. Amaç, haberlerin kalitesini ve emek sahiplerinin gelirini artırmak” dedi.