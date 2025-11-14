Esenyurt'ta Bir İnşaat Firmasının Kadınlar Tuvaletinde Gizli Kamera Bulundu
Son zamanlarda yaşanan gizli kamera yerleştirme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandal İstanbul'da yaşandı. Esenyurt ilçesinde üç kadın çalışanın olduğu bir inşaat firmasının tuvaletinde gizli kamera bulundu. Havalandırmanın içine yerleştirilen kamera çalışanlar tarafından tespit edildi. Kameranın söküldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Kameranın sökülme görüntüleri bu şekilde 📹
Esenyurt Son Dakika'nın paylaştığı görüntülere göre kamerada kablo olduğu da görüldü.
