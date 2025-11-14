onedio
Esenyurt'ta Bir İnşaat Firmasının Kadınlar Tuvaletinde Gizli Kamera Bulundu

Oğuzhan Kaya
14.11.2025 - 10:45

Son zamanlarda yaşanan gizli kamera yerleştirme olaylarına bir yenisi daha eklendi. Skandal İstanbul'da yaşandı. Esenyurt ilçesinde üç kadın çalışanın olduğu bir inşaat firmasının tuvaletinde gizli kamera bulundu. Havalandırmanın içine yerleştirilen kamera çalışanlar tarafından tespit edildi. Kameranın söküldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Kameranın sökülme görüntüleri bu şekilde 📹

Esenyurt Son Dakika'nın paylaştığı görüntülere göre kamerada kablo olduğu da görüldü.

Havalandırma bölümüne yerleştirilen kamerayı bulan çalışanların savcılığa şikayeti sonrası olayla ilgili çalışma başlatıldı.

