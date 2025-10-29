Globalde Yankı Uyandırdı: Aslı Enver ve Engin Akyürek’in Başrolündeki Enfes Bir Akşam Rekora Koşuyor

Yayınlanmasının üçüncü haftasında olan dizi Netflix’in Top 10 listesindeki yerini korumayı başardı. Enfes Bir Akşam şu an 45 ülkede ilk 10’da yer alıyor. Dizi ilk günleriyle rekor kırarak 67 milyon 200 bin saat izlenmeye ve 11 milyon 800 bin görüntülenmeye erişti.