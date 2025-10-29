Globalde Yankı Uyandırdı: Aslı Enver ve Engin Akyürek’in Başrolündeki Enfes Bir Akşam Rekora Koşuyor
Aslı Enver ve Engin Akyürek’in başrolü paylaştığı Enfes Bir Akşam dizisi yayınlandığı günden bu yana popülerliğini korumayı başarıyor. Özellikle başrollerin arasındaki uyum X aleminde sık sık konu oluyor. Şimdiyse yayınlanmasının üstünden haftalar geçmiş olsa da dizinin global listelerde de yer aldığı ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enfes Bir Akşam 10 Ekim’de Netflix’te yayına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye ait.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın