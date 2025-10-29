onedio
Globalde Yankı Uyandırdı: Aslı Enver ve Engin Akyürek’in Başrolündeki Enfes Bir Akşam Rekora Koşuyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.10.2025 - 14:33

Aslı Enver ve Engin Akyürek’in başrolü paylaştığı Enfes Bir Akşam dizisi yayınlandığı günden bu yana popülerliğini korumayı başarıyor. Özellikle başrollerin arasındaki uyum X aleminde sık sık konu oluyor. Şimdiyse yayınlanmasının üstünden haftalar geçmiş olsa da dizinin global listelerde de yer aldığı ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim!

Enfes Bir Akşam 10 Ekim’de Netflix’te yayına girdi.

Yayınlanmasının üçüncü haftasında olan dizi Netflix’in Top 10 listesindeki yerini korumayı başardı. Enfes Bir Akşam şu an 45 ülkede ilk 10’da yer alıyor. Dizi ilk günleriyle rekor kırarak 67 milyon 200 bin saat izlenmeye ve 11 milyon 800 bin görüntülenmeye erişti.

Dizinin senaryosu Meriç Acemi’ye ait.

Yönetmen ise Uluç Bayraktar. Aslı Enver ve Engin Akyürek’in başrolünde olduğu dizinin diğer öne çıkan isimleri ise Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Selin Şekerci, Sedef Avcı, Zeynep Oymak, Armağan Oğuz ve Ahmet Utlu.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
