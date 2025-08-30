“Gezen Finans” Modası: Dijital Göçebelerin Harcama Anatomisi

Dijital göçebeler için ulaşım, sadece bir yerden bir yere gitmek anlamına gelmiyor. Bunların hepsi yeni bir maceraya başlamak anlamına geliyor. Uçak biletlerini aylar öncesinden takip ediyorlar, indirim kovalayıp ve esnek tarihlerle en uygun fiyatları yakalıyorlar. Havayolu milleri ve kredi kartı puanları, onlar için bir hazine değerinde. Trenler, otobüsler ve yerel toplu taşıma araçları da sıkça kullandıkları seçenekler arasında oluyor. Yani her telden takılmış oluyorlar. Kimi zaman bisiklet kiralayarak veya uzun yürüyüşlerle yeni şehirleri keşfetmeyi tercih ediyorlar hatta. Hem spor hem gezi!