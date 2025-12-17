Gelenekselden Modern Sofraya: Yılbaşı İçin 14 Farklı Ana Yemek Tarifi

Leziz olduğu kadar şık görünen, yılbaşı sofralarına yakışır bir tarif arıyorsanız işe hindi ile başlayabilirsiniz. Yanında mevsim favorilerinden brokoli ile birlikte servis edeceğiniz bu doldurulmuş hindi tarifini, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın verimli pişirme gücünden faydalanarak normalden çok daha kolay pişireceksiniz.

Doldurulmuş Hindi Göğüs

Malzemeler:

600 gram hindi göğüs

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet armut

50 gram krem peynir

30 gram kurutulmuş kızılcık

30 gram tuzsuz pekan cevizi

30 gram galeta unu

1 yumurta

500 gram rezene

2 yemek kaşığı limon suyu

2 diş sarımsak

2 tutam kekik

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü üç parçaya bölün ve içeride cep oluşturmak için her parçanın ortasını derince kesin. Ardından zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.

2. Armutu küp küp doğrayın, cevizleri bıçakla kesin, kızılcıkları küçültün ve bir kasede un, yumurta, tuz, karabiber ile birleştirin.

3. Hindi göğüslerinde açtığınız cepleri bu iç ile doldurun. Göğüslerin ağzını iyice kapatın, gerekirse bu aşamada sicim kullanın.

4. Ampul rezeneleri takoz halinde kesin, bir kaba alarak zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kekik ve tuz ile birleştirin.

5. Rezene bilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın, üzerine hindi göğüsleri koyun ve 170 derecede 35 dakika pişirin.

Ezilmiş Brokoli

Malzemeler:

350 gr brokoli çiçeği

1 yemek kaşığı zeytinyağı

0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün. Bu sırada yumuşaklığı fazla olmayacak ama sadece diriliği bir miktar gidecek.

2. Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alarak bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla lezzetlendirin.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla üstü kızarana kadar pişirin.

Yağsız pişirme teknolojisi sayesinde yemekleri çok daha sağlıklı hazırlamanıza yardımcı olan bu üstün teknoloji, aynı zamanda hava akımını malzemelerin her yerinden eşit geçirir. Böylece iç dolgulu hindinin tüm iç malzemesi tam kıvamında ve sulu sulu pişerken, brokoliler tam istediğiniz gibi çıtır çıtır olur.

Afiyet olsun!