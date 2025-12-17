onedio
Gelenekselden Modern Sofraya: Yılbaşı İçin 14 Farklı Ana Yemek Tarifi

17.12.2025 - 18:01

Yılbaşı gecesi, sofraların en şık haline büründüğü heyecanlı bir gece. Evdeki hazırlıklar sürerken mutfaktan gelen özel kokularla bu eşsiz geceyi çok daha etkileyici hale getirebilirsiniz. Hem de mutfağınızdaki en büyük yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer'ın gücünden faydalanarak. Yılbaşı gecesine yakışır ana fikir yemeklerin ve yanına yakışacak aperitif tariflerini sizler için derledik!

1. Doldurulmuş Hindi Göğüs ve Ezilmiş Brokoli

Leziz olduğu kadar şık görünen, yılbaşı sofralarına yakışır bir tarif arıyorsanız işe hindi ile başlayabilirsiniz. Yanında mevsim favorilerinden brokoli ile birlikte servis edeceğiniz bu doldurulmuş hindi tarifini, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın verimli pişirme gücünden faydalanarak normalden çok daha kolay pişireceksiniz.

Doldurulmuş Hindi Göğüs 

Malzemeler:

  • 600 gram hindi göğüs

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 adet armut

  • 50 gram krem peynir

  • 30 gram kurutulmuş kızılcık

  • 30 gram tuzsuz pekan cevizi

  • 30 gram galeta unu

  • 1 yumurta

  • 500 gram rezene

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam kekik

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü üç parçaya bölün ve içeride cep oluşturmak için her parçanın ortasını derince kesin. Ardından zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.

2. Armutu küp küp doğrayın, cevizleri bıçakla kesin, kızılcıkları küçültün ve bir kasede un, yumurta, tuz, karabiber ile birleştirin.

3. Hindi göğüslerinde açtığınız cepleri bu iç ile doldurun. Göğüslerin ağzını iyice kapatın, gerekirse bu aşamada sicim kullanın.

4. Ampul rezeneleri takoz halinde kesin, bir kaba alarak zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kekik ve tuz ile birleştirin.

5. Rezene bilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın, üzerine hindi göğüsleri koyun ve 170 derecede 35 dakika pişirin.

Ezilmiş Brokoli

Malzemeler:

  • 350 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün. Bu sırada yumuşaklığı fazla olmayacak ama sadece diriliği bir miktar gidecek. 

2. Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alarak bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla lezzetlendirin.

3. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla üstü kızarana kadar pişirin.

Yağsız pişirme teknolojisi sayesinde yemekleri çok daha sağlıklı hazırlamanıza yardımcı olan bu üstün teknoloji, aynı zamanda hava akımını malzemelerin her yerinden eşit geçirir. Böylece iç dolgulu hindinin tüm iç malzemesi tam kıvamında ve sulu sulu pişerken, brokoliler tam istediğiniz gibi çıtır çıtır olur.

Afiyet olsun!

2. Sebzeli Dana Bonfile ve Patlıcan Salatası

Yılbaşı gecesine şöyle doyurucu ve gösterişli bir menüyle geçmek isterseniz tercihinizi her zaman kırmızı etten yana kullanabilirsiniz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer teknolojisi sayesinde eti saatler önceden çıkarıp pişirmeye başlamanıza gerek kalmaz.

Sebzeli Dana Bonfile

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 400 gr brokoli

  • 4 yeşil sivri biber

  • 2 kırmızı dolma biber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Brokoliyi küçük çiçeklerine ayırın.

2. Kırmızı ve yeşil biberleri ince uzun jülyen kesin.

3. Sebzeleri zeytinyağı, tuz, karabiber ve sarımsak tozu ile karıştırın.

4. Etleri de jülyen şeklinde kesin.

5. Hem sebzeleri hem etleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın ve 180 derecede 18-20 dakika pişirin. 

Patlıcan Salatası

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • 5 adet kırmızı biber

  • 1 adet orta boy soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 adet orta boy domates

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım demet dereotu

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Yarım limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı isot

  • 1 yemek kaşığı sumak

Yapılışı:

1. Patlıcan ve kırmızı biberleri yıkayıp kurulayın. 

2. Sebzelerin üzerine bıçakla birkaç delik açın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine alın. 200 derecede 20 dakika közleyin.

3. Közlenen sebzelerin ılıdıktan sonra küp küp doğrayın. Bir kasede doğranmış domates, soğan, dereotu, maydanoz ve sarımsak ile birleştirin. 

4. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve baharatları ekleyerek etin yanında servis edin. 

Afiyet olsun.

3. Tavuklu Mendi ve Hardallı Patates Salatası

Beyaz et severler de yılbaşına yakışır sofra hazırlıkları yaparken Philips Çift Hazneli Airfryer'dan faydalanabilir. Malzemeleri en doğru kıvamda pişirerek tüm lezzetleri en iyi şekilde harmanlayan bu teknoloji, denediğiniz tüm tariflerin normalden daha etkileyici olmasını sağlayacak.

Malzemeler:

  • 8 tavuk bagetbut

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gr hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, mendi baharatı karışımı, tuz ve zeytinyağını bir kasede karıştırıp tavukları en az 30 dakika marine edin.

2. Soğanı ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyup rendeleyin. Yağ, zencefil ve mendi baharatı ile birlikte harmanlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın. 180 derecede 5 dakika pişirin.

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlara göre pişirin ama pişme süresini 2-3 dakika kısa tutun. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün. 

4. Pirinci ve pişirme suyunu cihazın geniş haznesine koyun, tavuğu en üste yerleştirin. 28 dakika 180 derecede pişirin

Patates Salatası 

Malzemeler:

  • 3 adet patates (küp doğranmış)

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 4 yemek kaşığı mayonez

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 adet limonun suyu 

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 adet kırmızı soğan

  • 6 adet kornişon turşu

  • 1 avuç dereotu

  • 1 avuç maydanoz

Yapılışı:

1. Küp doğranmış patatesleri sıvı yağ ve tuzla birlikte karıştırıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine yerleştirin. 190 derecede 30 dakika pişirin.

2. Sosu için bir kasede zeytinyağı, hardal, mayonez, sarımsak, limon suyu ve tuzu karıştırın.

3. Pişen patatesleri kırmızı soğan, kornişon turşu, dereotu, maydanoz ve hazırladığınız sosla birlikte karıştırıp servis edin. 

Cihazın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda birden fazla tarif deneme avantajınız olur. Biri 6, diğeri 3 litrelik iki hazneyi dilediğiniz gibi kullanabilir ve mutfakta daha pratik hareket edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

4. Brokolili Kajulu Hindi Göğüs ve Patates Graten

Yılbaşı akşamında doyurucu olduğu kadar besleyici ve renkli görünen bir ikili denemeye ne dersiniz? Geleneksel hindi yemeğinin yepyeni bir yorumu olan bu Asya usulü tarife bayılacaksınız!

Malzemeler:

  • 250 gr hindi göğsü

  • 250 gr brokoli

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

1.Hindi göğsünü küp küp doğrayın, brokoliyi yıkayıp çiçeklerine ayırın. Hindi göğsü, brokoli, kajuyu bir kaba alın. Üzerine taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ve chili biber ekleyip karıştırın. 

2. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktararak 180 derecede 15 dakika pişirin.

Patates Salatası

Malzemeler:

  • 1 yoğun krema

  • 1 kg patates

  • 1 bardak süt  

  • Kaşar peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri soyun ve ince ince dilimleyin, Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

2. Üzerine süt, krema, tuz ve karabiber ekleyip 150 derecede 45 dakika pişirin.

3. Piştikten sonra en üstüne kaşar peyniri serpip 200 derecede 3 dakika daha pişirin.

Cihazın senkronize pişirme özelliği sayesinde yemeklerin farklı zamanlarda bitmesini sorun etmenize gerek yok. Bu özellik sayesinde malzemeleri hazırlayıp hazneye aldıktan sonra her iki taraf da aynı anda tamamlanacak şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Böylece pişirdiğiniz her tarifi sofralara sıcacık götürürsünüz.

Afiyet olsun!

5. Izgara Köfte ve Ispanaklı Fıstık Ezme

Yılbaşı gecesine kokteyl temalı, pratik ve renkli bir sofra hazırlıyorsanız da imdadınıza Philips Çift Hazneli Airfryer yetişir. Izgara köfte ve yanına yemyeşil bir ezme ekleyerek sofranıza renk ve hareket katabilirsiniz.

Izgara Köfte

Malzemeler:

  • 500 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 1 fincan galeta unu

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • Maydanoz

  • 1,5 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Soğanı rendeleyin, suyunu sıkın. Sarımsakları küçük küçük doğrayın.

2. Kıyma ve diğer tüm malzemeleri karıştırın. Harcı iyice yoğurduktan sonra buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

3. Dinlenen harçtan küçük köfteler hazırlayarak Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

4. Süre sonunda köfteleri ters çevirip 10 dakika daha pişirin.

Ispanaklı Fıstık Ezme

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

  • 2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 bağ ıspanak 

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

  • 3 yemek kaşığı nar taneleri

Yapılışı:

1. Ispanakları zeytinyağı ile birlikte boştaki hazneye alın ve 180 derecede 4-5 dakika kavurun.

2. Yumuşayan ıspanakları oda sıcaklığında ılımaya bırakın.

3. Bu sırada yoğurdu bir karıştırma kabına alın ve içine sarımsakları rendeleyerin. Ilıyan ıspanakları da kaseye ekleyip baharatlarla birlikte karıştırın.

4. Üzerine toz Antep fıstığı ve nar tanesi serpiştirerek servis edin.

Cihazın hızlı ve verimli pişirme teknolojisi sayesinde normalden çok daha çabuk hazır olan tarifler, aynı zamanda yağsız ve sağlıklı olur. Çok az yağda bile dışı çıtır pişen, içi sulu kalan köfteler hazırlayabilir ve sebze kavurabilirsiniz.

Afiyet olsun!

6. Kuşkonmazlı Izgara Biftek ve Babagannuş

Şık, lüks ve zarif bir yılbaşı planınız varsa ızgara biftek ve babagannuş ikilisinden oluşan bu menü ile tüm misafirleri kendinize hayran bırakabilirsiniz.

Kuşkonmazlı Izgara Biftek

Malzemeler:

  • 350 gr dana bonfile

  • 400 gr patates

  • 25 gr tereyağı

  • 1 tutam tuz

  • 350 gr yeşil kuşkonmaz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen pesto

Yapılışı:

1. Patatesleri suda haşlayın.

2. Pişen patatesleri tereyağı ve tuz ile püre yapın.

3. Kuşkonmazları yıkayıp kuruladıktan sonra sert uçlarını kesin, zeytinyağı ve baharatlar ile tatlandırdıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın. 200 derecede 5 dakika pişirin.

4. Oda sıcaklığındaki bifteği zeytinyağı ile yağlayın ve cihazın diğer haznesine alarak 200 derecede 14-15 dakika pişirin.

Babagannuş

Malzemeler:

  • 3 patlıcan

  • 3 biber

  • 2 domates

  • 3 kapya biber

  • 2 diş sarımsak 

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Tüm sebzeleri yıkayın ve üzerlerine kürdanla delik açın.

2. Üzerlerine çok az zeytinyağı püskürterek Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve 200 derecede 14-15 dakika pişirin.

3. Pişen sebzeleri soyun, doğrayın, bir kaba alarak diğer malzemelerle ve baharatlarla birleştirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile yemek yaparken malzemelerin pişmesini beklemeye ve ara işlem yapmanıza gerek yok. Tüm malzemeleri hazneye yerleştirip dijital menüden ayarlama yaptıktan sonra evdeki diğer işlerle ilgilenebilir, dilerseniz NutriU uygulaması üzerinden süreci takip edebilirsiniz. Böylece yemeğiniz hazırlanırken siz de sofrayı ayarlar ve yılbaşı süslemelerini yaparsınız.

Afiyet olsun!

7. Ballı Hardallı Somon ve Kök Sebzeler

Yılbaşı gecesine şöyle doyurucu, hafif ve elbette aşırı lezzetli bir balık menüsü hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde koku ve sıçratma derdi olmadan!

Ballı Hardallı Somon

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kekik

Yapılışı:

1. Somon dışındaki tüm malzemeleri bir kaseye alıp birleştirin ve balığın sosunu hazırlayın.

2. Bu sosu somon dilimleri üzerine sürün ve 30 dakika marinasyon için bekleyin. 

3. Bekleyen somon dilimlerinizi Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş haznesine alın ve 200 derecede önce 10 dakika bir yüzünü, ardından 5 dakika diğer yüzünü pişirin. 

Kök Sebzeler

Malzemeler:

  • 300 gram havuç

  • 300 gram yabani havuç

  • 300 gram pancar

  • 2 kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Maydanoz

  • Tarhun otu

  • 50 ml yoğurt

  • 50 ml mayonez

  • Chili biber tozu, deniz tuzu

Yapılışı:

1. Sebzeleri yıkayın, doğrayın, bir kaseye alıp zeytinyağı ve baharatlarla birleştirin.

2. Bu şekilde diğer hazneye alarak 180 derecede 17-18 dakika kızarana kadar pişirin.

3. Sebzeler pişerken sos hazırlığı için tarhun ve maydanozu doğrayın; yoğurt, mayonez ve baharatlarla karıştırıp dip sos hazırlayın.

4. Pişen sebzelerin üzerine tuz ekleyerek servis tabağına alın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesinde iki tarif hazırlarken ne kokuları ne tatları birbirine karıştırmazsınız. Böylece balık gibi tarifleri bile koku derdi olmadan rahat rahat pişirebilir, yanda isterseniz tatlınızı bile hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

