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Geçtiğimiz 5 Yılda Çadır ve Kamp Malzemeleri Fiyatları Nasıl Değişti? Günümüzde Kamp Yapmak Ne Kadar Masraflı?

etiket Geçtiğimiz 5 Yılda Çadır ve Kamp Malzemeleri Fiyatları Nasıl Değişti? Günümüzde Kamp Yapmak Ne Kadar Masraflı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 14:02

Fiyatlar sürekli değişiyor. Çadır ve kamp malzemelerinin de fiyatları arttı. Gelin 5 yılda çadır ve kamp malzemelerinin fiyatları nasıl değişmiş bakalım...

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Çadır fiyatıyla başlayalım mı?

Çadırın birçok modeli var. Tente ve birkaç demirden oluşan çadırlardan neredeyse ev gibi olan çadırlara kadar birçok çeşit arasında kendi rahatınızı düşünerek tercih yapmanız gerek. Bu çadırlar arasından en basit özelliklere sahip olanın 2019 yılında fiyatı 149 TL'ymiş. Şu anki fiyatı ise 1.490 TL. Biraz daha komplike bir çadır ise 2019 yılında 459 TL iken şu an 5.550 TL.

Kamp matının fiyatına da bakalım hemen.

Mat fiyatları kalitesine göre değişiyor elbette. Kalın olan matlar daha pahalıyken ince olanların fiyatları daha uygun. Tek kişilik kamp matının fiyatı 2019 yılında 20 liraymış. Aynı matın şu an fiyatı 170 TL. Bu matın bir kalın modeli ise 2019 yılında 40 lirayken şu an 280 TL.

Matların kalite kalite değiştiğini söyledik. Biraz daha kaliteli hatta üzerinde uyunabilecek kalitede matların fiyatlarına da bakalım.

Bu tarz kalın matların fiyatları 2019 yılında 219 ve 249 TL olarak değişebiliyormuş. Şu an ise yine aynı kalitedeki matlar 2.090 ve 2.850 TL.

Bir de şişme yatak fiyatlarını inceleyelim mi?

Ben kampta bile konfor ararım diyorsanız mat yerine şişme yatakları düşünebilirsiniz. Şişme yataklar da matlar gibi kalite kalite değişiyor. En basit ve en ucun matın 2019 fiyatı 79,99 TL'ymiş. Şu an bu şişme yatağın fiyatı ise 770 TL. Aynı şişme yatağın iki kişilik fiyatı 2019 yılında 109,99 TL iken şu an ise 1.050 TL.

Şişme yatak için pompa da lazım.

Ayak pompası alarak şişirilmesi gerekenleri kolayca şişirmeniz mümkün. Eğer şişme yatak alacaksanız zaten bir pompa şart. Ayak pompası kullanımı açısından kolay. Ayak pompasının fiyatı şu an 330 TL. 2019 yılında ise pompanın fiyatı 39 TL'ymiş.

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Sırada uyku tulumları var.

Kampa gittiğinizde uyku tulumu şart. Rahatlığınıza önem veriyorsanız o zaman kamp için uyku tulumu almanız gerek. O zaman uyku tulumları ne kadar bakalım. Uyku tulumları 2019 yılında 349 TL'ymiş. Şu an benzer uyku tulumunun fiyatı ise 4.350 TL.

Kamp yaparken en önemli malzemelerden biri de yemek setleri.

Kamp yemek setleri ile kamp yaparken istediğinizi pişirebiliyorsunuz. Bunlar tek tek veya set halinde satılabiliyor. Tek kişilik kamp setinin fiyatı 2019 yılında 149 TL'ymiş. Şu an tek kişilik setin fiyatı ise 560 TL.

Kampta yemek yapmak için malzemeleri aldık, sıra bardakta.

Kamp için bardak almak isterseniz şu an cebinizden 70 lira çıkacak. Ama eğer 2019 yılında almış olsaydınız bu bardağın fiyatı 8 TL'ymiş.

Kamp için gerekli bir başka malzeme kafa lambası.

Gece karanlıkta önünüzü görmenizi sağlayacak kafa lambası kamp yapanlar için şart. Kafa lambası 2019 yılında 23 liraymış. Aynı ürünün 2024 fiyatı ise 120 TL. Biraz daha kaliteli bir şey almak isterseniz 2019 yılında 33 TL olan model, şu an 495 TL.

Kamp malzemeleri arasında çanta en gereklilerden biri.

Çanta fiyatları büyüklüklerine göre değişiyor. En küçük model çanta fiyatları 2019 yılında 19 TL iken şu an benzer çantalar 220 TL. Biraz daha büyük modellerin fiyatları ise 2019 yılında 39 TL'ymiş. Büyük çantaların şu an fiyatı ise 460 TL. 30 litrelik büyük modellerin şu an fiyatı 870 TL, 2019 yılında ise bu büyüklükte çantalar 199 TL'ymiş.

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Kampta acil durumlara karşı acil durum kiti alınabilir.

Bu kitte acil durumda işinize yarayacak birçok ürün var. Issız ve ulaşımın zor olduğu bir yerde kamp yapacaksanız bu kiti almanız sizin için iyi olabilir. Şu an bu kitin fiyatı 210 TL. 2019 yılında ise fiyatı 40 TL'ymiş.

Kamp sandalyesiz olmaz tabii ki.

Kampa gidecekseniz sandalyenizi mutlaka arabaya atmalısınız. Rahatça oturmanız için kampta sandalyeler çok iyi oluyor. Orta kalitede bir kamp sandalyesi 2019 yılında 74 TL'ymiş. Bu kalitede bir kamp sandalyesinin şu anki fiyatı ise 640 TL.

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