Geçtiğimiz 5 Yılda Çadır ve Kamp Malzemeleri Fiyatları Nasıl Değişti? Günümüzde Kamp Yapmak Ne Kadar Masraflı?

Çanta fiyatları büyüklüklerine göre değişiyor. En küçük model çanta fiyatları 2019 yılında 19 TL iken şu an benzer çantalar 220 TL. Biraz daha büyük modellerin fiyatları ise 2019 yılında 39 TL'ymiş. Büyük çantaların şu an fiyatı ise 460 TL. 30 litrelik büyük modellerin şu an fiyatı 870 TL, 2019 yılında ise bu büyüklükte çantalar 199 TL'ymiş.