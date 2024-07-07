Geçtiğimiz 5 Yılda Çadır ve Kamp Malzemeleri Fiyatları Nasıl Değişti? Günümüzde Kamp Yapmak Ne Kadar Masraflı?

Çadırın birçok modeli var. Tente ve birkaç demirden oluşan çadırlardan neredeyse ev gibi olan çadırlara kadar birçok çeşit arasında kendi rahatınızı düşünerek tercih yapmanız gerek. Bu çadırlar arasından en basit özelliklere sahip olanın 2019 yılında fiyatı 149 TL'ymiş. Şu anki fiyatı ise 1.490 TL. Biraz daha komplike bir çadır ise 2019 yılında 459 TL iken şu an 5.550 TL.