Geçtiğimiz 5 Yılda Çadır ve Kamp Malzemeleri Fiyatları Nasıl Değişti? Günümüzde Kamp Yapmak Ne Kadar Masraflı?
Geçtiğimiz 5 Yılda Çadır ve Kamp Malzemeleri Fiyatları Nasıl Değişti? Günümüzde Kamp Yapmak Ne Kadar Masraflı?
Fiyatlar sürekli değişiyor. Çadır ve kamp malzemelerinin de fiyatları arttı. Gelin 5 yılda çadır ve kamp malzemelerinin fiyatları nasıl değişmiş bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çadır fiyatıyla başlayalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamp matının fiyatına da bakalım hemen.
Matların kalite kalite değiştiğini söyledik. Biraz daha kaliteli hatta üzerinde uyunabilecek kalitede matların fiyatlarına da bakalım.
Bir de şişme yatak fiyatlarını inceleyelim mi?
Şişme yatak için pompa da lazım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sırada uyku tulumları var.
Kamp yaparken en önemli malzemelerden biri de yemek setleri.
Kampta yemek yapmak için malzemeleri aldık, sıra bardakta.
Kamp için gerekli bir başka malzeme kafa lambası.
Kamp malzemeleri arasında çanta en gereklilerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın