Alışkanlıklarına Göre Sana En Uygun Finansal Hedef Hangisi?
Alışkanlıklarına Göre Sana En Uygun Finansal Hedef Hangisi?
Günlük alışkanlıklarımız, harcama ve birikim yapma şeklimizi büyük ölçüde etkiler. Peki, finansal hedeflerini belirlerken karakterin ve rutinlerin ne kadar önemli? Düzenli mi birikim yapıyorsun, yoksa harcamayı mı daha çok seviyorsun? Belki de risk almayı seven bir yatırımsın! Bu testte, alışkanlıklarına göre sana en uygun finansal hedefi belirliyoruz. Bakalım senin için en doğru yol ne?
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1. Hangi cümle seni daha iyi yansıtıyor?
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2. Alışveriş yaparken satın alacağın ürünün fiyatını farklı sitelerden araştırır mısın?
3. Peki ya bir şey satın alırken yorumlara bakar mısın?
4. Finansal hedeflerine ulaşmak için ne kadar zamandır çaba gösterdiğini öğrenelim!
5. Kredi kartı limitlerini sorsak?
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6. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?
7. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?
8. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?
Güvenli Gelecek: Düzenli Birikim Yapma
Akıllı Yatırım: Paran Çalışsın
Dengeli Harcama ve Birikim
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