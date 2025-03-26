Sen Para Konusunda Mantıklı mısın, Yoksa Duygusal mı?
Sen Para Konusunda Mantıklı mısın, Yoksa Duygusal mı?
Para harcarken mantığını mı devreye sokuyorsun, yoksa duyguların mı seni yönlendiriyor? Bazen alışveriş yaparken ‘Bu tam benlik!’ diye düşünüp hiç hesap kitap yapmadan hareket ettiğin oluyor mu?
Bunu bugün öğreneceğiz!
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Uzuuuun zamandır almayı istediğin bir bilgisayar var diyelim. Almadan önce tam olarak ne yaparsın?
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Harcamalarını gözden geçirdiğinde en çok neye para harcadığını görüyorsun?
Diyelim ki çok istediğin bir şey var ama bütçenin biraz üstünde. Ne yaparsın?
3 günlük bir tatil için kredi çeker misin?
Çok yakın bir arkadaşın, verdiğin borcu zamanında ödememesine rağmen yine senden borç para istiyor. Yine de borç verir misin?
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Elektronik bir eşya ile duygusal bağ kurman gerekirse, bunlardan hangisiyle kurabilirsin?
Şimdi biraz farklı bir soru soralım. Kaygılı bir sürece girdiğinde iştahında nasıl bir değişim oluyor?
Son soru: Maaşına zam geldiğini öğrendiğinde ne düşündün?
Epey duygusalsın!
Bazen duygusal, bazen de mantıklı yaklaşıyorsun!
Paraya mantıklı bir çerçeveden bakıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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