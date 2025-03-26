Sen Para Konusunda Mantıklı mısın, Yoksa Duygusal mı?

Senin için para, anı yaşamak ve kendini mutlu etmek için bir araç gibi görünüyor. Plan yapmaktan çok, o an ne hissettiğin önemli. Bu yüzden bazen gereğinden fazla açılabiliyorsun. Şu sıralar belki de küçük bir bütçe planı yapmayı deneyebilirsin. Kendini ödüllendirmek güzel ama biraz da ileriyi düşünmek sana iyi gelebilir.