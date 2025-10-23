Gece Uyurken Çakralarını ve Zihnini Temizleyecek 10 Parça
Bazı parçalar vardır ki hem ses frekansı hem de etkisiyle uyumayı kolaylaştırır. İşte bu liste de sen uyurken hem çakralarını hem de zihnini temizleyecek birbirinden iyi parçalar ile dolu. Yapman gereken tek şey usulca yatağına girmek ve kendini parçaların ritmine bırakmak...
1. Healing Frequency Meditation
2. Relaxing Music
3. Alpha Waves
4. Rain & Piano
5. 432hz - Healing Frequency
6. 3.2Hz Delta Brain Waves
7. Tibetan Flute
8. 528 Hz
9. 432 Hz Crystal Bowls Healing Sounds
10. Sleep Instantly
