Gece Uyurken Çakralarını ve Zihnini Temizleyecek 10 Parça

Begüm
23.10.2025 - 22:36

Bazı parçalar vardır ki hem ses frekansı hem de etkisiyle uyumayı kolaylaştırır. İşte bu liste de sen uyurken hem çakralarını hem de zihnini temizleyecek birbirinden iyi parçalar ile dolu. Yapman gereken tek şey usulca yatağına girmek ve kendini parçaların ritmine bırakmak...

1. Healing Frequency Meditation

2. Relaxing Music

3. Alpha Waves

4. Rain & Piano

5. 432hz - Healing Frequency

6. 3.2Hz Delta Brain Waves

7. Tibetan Flute

8. 528 Hz

9. 432 Hz Crystal Bowls Healing Sounds

10. Sleep Instantly

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
