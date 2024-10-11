Gazeteci Emrullah Erdinç, Cumhuriyet Savcısı'nın Makamında Tehdit Edildiği Anları Paylaştı

İstanbul merkezli bir hastane çetesi, 12 bebeğin ölümüne neden oldu. Hastanelerin yenidoğan servislerine musallat olan çete, olayı araştıran Cumhuriyet Savcısı'nı hedef aldı. Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından skandal olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı'nın makamında tehdit edildiği görüntüleri paylaştı.