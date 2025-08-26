Gastronomi Evreninde Bir Süper Kahraman Olsan Gücün Ne Olurdu?
Bir yanda karamel sosunu bile tek hamlede yapanlar, diğer yanda hamuru mayalarken zamanda yolculuk yapabilenler... Gastronomi evrenine küçük bir salış yapıyoruz! Eğer mutfakta süper güçlerin olsaydı hangi özelliğinle tanınırdın?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Gastronomi evrenine dalıyoruz! Bir yemek tarifi seni mutlu edecekse nasıl olmalı?
4. Peki gastronomi evreninde en büyük düşmanın bunlardan hangisi olur?
5. Bu evrende çalışırken nasıl bir mutfağın olsun istersin?
6. Mutfağına sokmayacağın bir kuru baklagil seç!
7. “Tarif kitaplarına bakmam, kafama göre takılırım.” diyenlerden misin?
8. Diyelim ki elinde sınırsız malzeme var. İlk hangi alanda gücünü gösterirdin?
9. Son sorudayız! Evrenin en güçlü aşçıcı olman için hangi ekipmanın her zaman var olması gerek?
Bıçağı gözün kapalı kullanırdın!
Soğan doğrarken asla gözünden yaş gelmezdi!
Soğuyan yemeği ellerinle hemen ısıtabilirdin!
Malzemeleri dokunmadan karıştırabilirdin!
