Gastronomi Evreninde Bir Süper Kahraman Olsan Gücün Ne Olurdu?

Sen mutfakta tam bir ninja gibisin. Kesme tahtasına yaklaşmanla birlikte sebzeler zaten “eyvah” diyor. Bıçak elinde sadece bir alet değil, adeta uzantın. Kimsenin “Dikkat et” demesine gerek yok, çünkü sen mutfakta zaten kendi hızının hakimisın. Doğrama işini öyle bir yaparsın ki, yanındakiler sadece seyirci kalır. Tarifin en zorlu kısmını sana bırakmak herkesin işine gelir.