Gastronomi Evreninde Bir Süper Kahraman Olsan Gücün Ne Olurdu?

Erkan Tuna Budak
26.08.2025 - 18:01

Bir yanda karamel sosunu bile tek hamlede yapanlar, diğer yanda hamuru mayalarken zamanda yolculuk yapabilenler... Gastronomi evrenine küçük bir salış yapıyoruz! Eğer mutfakta süper güçlerin olsaydı hangi özelliğinle tanınırdın?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Gastronomi evrenine dalıyoruz! Bir yemek tarifi seni mutlu edecekse nasıl olmalı?

4. Peki gastronomi evreninde en büyük düşmanın bunlardan hangisi olur?

5. Bu evrende çalışırken nasıl bir mutfağın olsun istersin?

6. Mutfağına sokmayacağın bir kuru baklagil seç!

7. “Tarif kitaplarına bakmam, kafama göre takılırım.” diyenlerden misin?

8. Diyelim ki elinde sınırsız malzeme var. İlk hangi alanda gücünü gösterirdin?

9. Son sorudayız! Evrenin en güçlü aşçıcı olman için hangi ekipmanın her zaman var olması gerek?

Bıçağı gözün kapalı kullanırdın!

Sen mutfakta tam bir ninja gibisin. Kesme tahtasına yaklaşmanla birlikte sebzeler zaten “eyvah” diyor. Bıçak elinde sadece bir alet değil, adeta uzantın. Kimsenin “Dikkat et” demesine gerek yok, çünkü sen mutfakta zaten kendi hızının hakimisın. Doğrama işini öyle bir yaparsın ki, yanındakiler sadece seyirci kalır. Tarifin en zorlu kısmını sana bırakmak herkesin işine gelir.

Soğan doğrarken asla gözünden yaş gelmezdi!

Normal insan gözyaşlarına boğulurken sen hiçbir şey olmamış gibi devam edersin. Sanki göz kapaklarında görünmez bir kalkan var. Arkadaşların “Soğanlar sana dokunamıyor” diye şaka yapar ama biraz da kıskanırlar. Çünkü kim, makyajı akmadan soğan doğrayabilmek istemez ki? Senin mutfakta hızını kesebilecek tek şey, yemek bitince çıkan bulaşık olabilir.

Soğuyan yemeği ellerinle hemen ısıtabilirdin!

Mutfakta resmen yürüyen bir ocak gibisin. Bir tabak yemek soğudu mu? Senin dokunuşunla anında buharlar yükselir. Misafirlerin “mikrodalga lazım mı?” diye soramaz bile, çünkü ellerin zaten yeter. Ayrıca bu güç, gece yarısı buzdolabından çıkardığın yemeği zahmetsizce ısıtmak için de mükemmel. Tek sorun, arkadaşların senden “çayımı da ısıtır mısın?” gibi küçük ricalar yağdırabilir.

Malzemeleri dokunmadan karıştırabilirdin!

Senin mutfakta karıştırma işin biraz sihirli. Kepçe yok, kaşık yok, ellerin bile değmiyor… Ama malzemeler kendi kendine dönüp duruyor. Bu yetenek sayesinde bir yandan tatlıyı pişirirken bir yandan sohbet edebilirsin, çünkü kolların boşta. Arkadaşların için bu “büyü” gibi görünse de senin için tamamen sıradan. Bir tek, meraklı gözlerden tarifini saklamak zor olabilir!

