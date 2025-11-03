Galatasaray Ajax Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray Ajax Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Ajax'a konuk olacak. Teknik adam Okan Buruk'un Hollanda deplasmanı öncesinde ilk 11’i ise merak ediliyor. Karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla takip edilecek.

Peki Galatasaray Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?