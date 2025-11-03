onedio
Galatasaray Ajax Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray Ajax Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2025 - 14:16

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. Sarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Ajax'a konuk olacak. Teknik adam Okan Buruk'un Hollanda deplasmanı öncesinde ilk 11’i ise merak ediliyor. Karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla takip edilecek.

Peki Galatasaray Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Ajax Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray Ajax maçı 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Hollanda'da yapılacak karşlışma, Amsterdam'da bulunun Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Galatasaray, Ajax'ın konuğu olacak. 

Galatasaray, ilk maçında Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelmiş ve 5-1 mağlup ayrılmıştı.Sarı kırmızılı takım, ikinci maçında Liverpool'u ağırladı ve Osimhen'in golüyle1-0 galip geldi.

Galatasaray, son maçta Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi ve bu maçı da 3-1 kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Galatasaray Ajax Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray Ajax Maçı Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak.

Ajax Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Ajax Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Tüm futbolseverler bu heyecan dolu maçı canlı takip edebilecek.

Galatasaray Ajax Maçı Canlı İzle

Galatasaray Ajax maçını hem TRT 1 ekranlarından hem de TRT 1 canlı izle ekranından takip edebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray'ın Maç Programı

