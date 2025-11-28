onedio
Füze veya Roket Parçası Olabilir: Karadeniz'de Balıkçıların Bulduğu Cismi Ekipler İncelemeye Aldı

Füze veya Roket Parçası Olabilir: Karadeniz'de Balıkçıların Bulduğu Cismi Ekipler İncelemeye Aldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.11.2025 - 10:55

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında Karadeniz suları oldukça sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Balıkçı tekneleri sabah saatlerinde denizin üzerinde sürüklenir halde duran ve ne olduğu anlaşılamayan büyük bir metal cisme rastladı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar, cismin boyutu ve yapısı nedeniyle bunun bir füze ya da roket motoruna ait parça olabileceğini düşünerek durumu vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik’e bildirdi.

Kaynak: IHA

Cismin büyüklüğü ve metal yapısı, balıkçıların bunun bir füze veya roket parçası olabileceği yönündeki şüphesini güçlendirdi.

Cismin büyüklüğü ve metal yapısı, balıkçıların bunun bir füze veya roket parçası olabileceği yönündeki şüphesini güçlendirdi.

İhbarın ardından bölgeye hızla ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önce çevrede güvenlik önlemleri aldı, ardından cismi kontrol altına alarak detaylı incelemeye başladı. İlk değerlendirmeler, metal parçanın Rus yapımı bir roket motoruna ait olabileceğini gösterse de yetkililer kesin sonuca ulaşmak için teknik analizlerin sürdüğünü belirtti.

Cismin denize nasıl düştüğü, hangi sistemin parçası olduğu ve bölgeye ne zaman sürüklendiği konusunda da araştırmalar yapılıyor.

Cismin denize nasıl düştüğü, hangi sistemin parçası olduğu ve bölgeye ne zaman sürüklendiği konusunda da araştırmalar yapılıyor.

Olay, hem balıkçılar arasında hem de ilçe halkı içinde kısa süreli bir merak ve hareketlilik yarattı. Uzman ekiplerin incelemeleri tamamlandıkça olayın perde arkasına dair daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

