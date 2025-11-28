Füze veya Roket Parçası Olabilir: Karadeniz'de Balıkçıların Bulduğu Cismi Ekipler İncelemeye Aldı
Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında Karadeniz suları oldukça sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Balıkçı tekneleri sabah saatlerinde denizin üzerinde sürüklenir halde duran ve ne olduğu anlaşılamayan büyük bir metal cisme rastladı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar, cismin boyutu ve yapısı nedeniyle bunun bir füze ya da roket motoruna ait parça olabileceğini düşünerek durumu vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik’e bildirdi.
Kaynak: IHA
Cismin büyüklüğü ve metal yapısı, balıkçıların bunun bir füze veya roket parçası olabileceği yönündeki şüphesini güçlendirdi.
Cismin denize nasıl düştüğü, hangi sistemin parçası olduğu ve bölgeye ne zaman sürüklendiği konusunda da araştırmalar yapılıyor.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
