Füze veya Roket Parçası Olabilir: Karadeniz'de Balıkçıların Bulduğu Cismi Ekipler İncelemeye Aldı

Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında Karadeniz suları oldukça sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Balıkçı tekneleri sabah saatlerinde denizin üzerinde sürüklenir halde duran ve ne olduğu anlaşılamayan büyük bir metal cisme rastladı. Şaşkınlık yaşayan balıkçılar, cismin boyutu ve yapısı nedeniyle bunun bir füze ya da roket motoruna ait parça olabileceğini düşünerek durumu vakit kaybetmeden Sahil Güvenlik’e bildirdi.

Detaylar 👇

Kaynak: IHA