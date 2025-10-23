onedio
Franz Kafka'nın Dönüşüm Kitabının Sonunda Ne Oluyor? Gregor Samsa'nın Başına Ne Geliyor?

Franz Kafka'nın Dönüşüm Kitabının Sonunda Ne Oluyor? Gregor Samsa'nın Başına Ne Geliyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2025 - 21:48

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez bir yarışmacı 300 bin TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmacıya Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabının sonunda ne olduğu soruldu. 

Peki Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabının sonunda ne oluyor?

Franz Kafka'nın Dönüşüm Kitabının Sonunda Ne Oluyor?

Franz Kafka'nın Dönüşüm Kitabının Sonunda Ne Oluyor?

A: Böcek olarak ölür

B: İnsan haline geri döner

C: Böcek olarak yaşamaya devam eder

D: Kelebeğe dönüşür

Doğru cevap: A

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın