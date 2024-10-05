Fransa’da Doğsaydın İsmin Ne Olurdu?
Fransa’da Doğsaydın İsmin Ne Olurdu?
Fransızlar zarafetleri, sanata olan düşkünlükleri ve dillere destan romantizmleri ile ünlüdürler. Peki, sen bir Fransız olsaydın, ismin ne olurdu?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Kendini bir kelimeyle tanımla!
4. En sevdiğin sanat dalı hangisi?
5. Bir restoranda nasıl bir yemek sipariş edersin?
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6. Arkadaş grubunda rolün nedir?
7. Hangi hava durumu seni daha çok yansıtır?
8. Bir hediye alırken neye dikkat edersin?
9. Tatilde hangi aktiviteyi tercih edersin?
10. Bir dostunun kötü bir gün geçirdiğini öğrendiğinde ne yaparsın?
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Élise!
Louis!
Amélie!
Pierre!
Claire!
Antoine!
Sophie!
Étienne!
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