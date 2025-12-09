Flörtlerinin Neden İlerleyemediğini Açıklıyoruz!

Senin flörtlerin ilerlemiyor çünkü her duyguyu, her mesajı fazla analiz ediyorsun. “Acaba bunu neden dedi?” sorusu ilişkini tüketiyor. Mantığın duygularının önüne geçmiş durumda ve bu da ne yazık ki romantizmi kurutuyor. Kontrol etmeye çalıştıkça spontane duygular yerini strese bırakıyor. Belki de biraz bırakmalısın zira her şeyin anlamı olmak zorunda değil. Bazı duygular sadece yaşanmak için sonuçta...