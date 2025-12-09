Flörtlerinin Neden İlerleyemediğini Açıklıyoruz!
Bazı flörtler çok güzel başlasa da bir türlü ilerlemez. Ne oldu diye düşünürsün ama net bir cevap bulamazsın. Belki sen fazla çabuk bağlandın, belki de karşındaki kişi hazır değildi. Sebebini merak ediyorsan seni testimize alalım! Bakalım senin flörtlerin neden bir türlü yol alamıyor?
1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
2. Bir flörtünle konuşmalar aniden kesildiğinde ilk ne düşünürsün?
3. Flört ettiğin kişi sana mesaj atmadığında ne kadar beklersin?
4. Diyelim ki geleceğe dair konuşmaya başladınız. Ne hissedersin?
5. Peki flörtünde seni en çok ne korkutur?
6. Karşındaki kişi senden uzaklaşmaya başladığında ne yaparsın?
7. Favori çiçeğini seç bakalım!
8. Son olarak flört sürecinde seni en çok hangisi yorar?
Kalbini korumaya çalışırken resmen duvar örmüşsün!
Fazla analiz ediyor ve duyguları boğuyorsun!
Çok hızlı bağlanıyor sonra da yoruluyorsun!
Yanlış zamanda doğru insanları buluyorsun!
