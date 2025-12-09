onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Flörtlerinin Neden İlerleyemediğini Açıklıyoruz!

etiket Flörtlerinin Neden İlerleyemediğini Açıklıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
09.12.2025 - 23:46

Bazı flörtler çok güzel başlasa da bir türlü ilerlemez. Ne oldu diye düşünürsün ama net bir cevap bulamazsın. Belki sen fazla çabuk bağlandın, belki de karşındaki kişi hazır değildi. Sebebini merak ediyorsan seni testimize alalım! Bakalım senin flörtlerin neden bir türlü yol alamıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!

2. Bir flörtünle konuşmalar aniden kesildiğinde ilk ne düşünürsün?

3. Flört ettiğin kişi sana mesaj atmadığında ne kadar beklersin?

4. Diyelim ki geleceğe dair konuşmaya başladınız. Ne hissedersin?

5. Peki flörtünde seni en çok ne korkutur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Karşındaki kişi senden uzaklaşmaya başladığında ne yaparsın?

7. Favori çiçeğini seç bakalım!

8. Son olarak flört sürecinde seni en çok hangisi yorar?

Kalbini korumaya çalışırken resmen duvar örmüşsün!

Senin flörtlerin ilerlemiyor çünkü kalbini korumak isterken etrafına duvar örüyorsun. Güçlü görünmek senin savunma mekanizman olmuş ama bu bazen karşındakine ulaşılmaz hissi veriyor. Soğukkanlı tavırların, aslında içindeki kırılganlığı gizlemek için. Karşındakine güvenmen zor ama imkansız değil! Sadece geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarının gölgesinde kalıyorsun. Unutma, biri seni gerçekten sevecekse senin o duvarlarının arkasındaki kalbi de görecektir.

Fazla analiz ediyor ve duyguları boğuyorsun!

Senin flörtlerin ilerlemiyor çünkü her duyguyu, her mesajı fazla analiz ediyorsun. “Acaba bunu neden dedi?” sorusu ilişkini tüketiyor. Mantığın duygularının önüne geçmiş durumda ve bu da ne yazık ki romantizmi kurutuyor. Kontrol etmeye çalıştıkça spontane duygular yerini strese bırakıyor. Belki de biraz bırakmalısın zira her şeyin anlamı olmak zorunda değil. Bazı duygular sadece yaşanmak için sonuçta...

Çok hızlı bağlanıyor sonra da yoruluyorsun!

Senin flörtlerin ilerlemiyor çünkü aşka ilk saniyede teslim oluyorsun. Bu kadar yoğun duygularla başladığında karşındaki kişi senin hızına yetişemiyor. Heyecanla başladığın her şey, kısa sürede bir yorgunluğa dönüşüyor. Çünkü sen bağlanmak ile tanımak arasındaki çizgiyi bazen karıştırıyorsun. Kalbini biraz yavaşlat!

Yanlış zamanda doğru insanları buluyorsun!

Senin flörtlerin ilerlemiyor çünkü zamanlama hep ters. Ya sen hazır olmuyorsun ya karşındaki. Evrenin şakası gibi, biri gelirken sen uzaklaşıyorsun, sen istekliyken o kayboluyor. Bu durum seni sorgulatıyor ama aslında sadece denk gelmiyor. Sabret! Bazen kalbinin ritmiyle evrenin takvimi senkronize olmayı bekliyor olabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın