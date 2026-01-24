Fırın İçini Temizlemenin Tek Basit Hilesi! Uzmanlar Onayladı

Temizlik uzmanlarının yaptığı saha araştırmalarında, fırın içindeki yağ ve kir tabakasının yüksek sıcaklıkla yumuşadığı net şekilde görülüyor. Fırın tepsisine su ve sirke konulup yüksek sıcaklıkta buhar oluşana kadar ısıtılması, yüzeye yapışmış kirleri gevşetiyor. Kapak kapalı şekilde bekletilen fırın içinde buhar, sertleşmiş kalıntıları çözüyor ve sonrasında bezle silme işlemi yeterli hale geliyor.

Temizlik uzmanı Heather tarafından yapılan temizlik analizlerinde de benzer sonuçlara ulaşılıyor. Fırına ısıya dayanıklı kap içinde su konularak 20-30 dakika yüksek sıcaklıkta bekletme yöntemi öneriliyor.

Isı sayesinde yağ tabakası yumuşuyor, yüzeylerdeki kir ayrışıyor. Soğuma sonrası doğal yüzey temizleyicilerle silme işlemiyle fırın içi kalıntısız hale geliyor. Araştırmalarda sert kimyasalların yüzeye zarar verdiği, uzun vadede kalıcı leke izleri oluşturduğu da özellikle vurgulanıyor.