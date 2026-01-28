Finansal Kararlarınızı Kolaylaştıran Yeni Platform: myMani

Türkiye’nin köklü dijital mecralarından Mynet, finansal kararlarını hızlı ve akılcı şekilde almak isteyen kullanıcılar için myMani platformunu hayata geçirdi. 20’den fazla bankanın güncel kredi ve kampanya tekliflerini tek ekranda buluşturan myMani; ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden sıfır faizli nakit fırsatlarına kadar pek çok seçeneği tamamen ücretsiz sunuyor.Doğru finansal ürüne ulaşmanın zorlaştığı bu dönemde yayına başlayan myMani, özellikle enflasyonist ortamda doğru finansal stratejiler geliştirmek isteyen kullanıcılar için bankaların teklif ve kampanyalarını anlık olarak listeleyen bir rehber niteliği taşıyor.