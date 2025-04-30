Finansal Kararlarınızdan Maksimum Verim ve Kazanç Elde Etmenin Yolları

Attığınız her finansal adım ne kadar doğru ve yerinde olsa da belirli bir risk faktörü içerir. Çünkü finans dünyasında hiçbir şeyin kesinliği yoktur. Bu nedenle kendinizi en kötü duruma bile hazırlamanız, risk toleransını maksimuma çıkarmanız gerekir. Örneğin; ani ve büyük yatırım hamleleri yapmak yerine, yatırım için ayırdığınız ana para miktarını limitleyebilir ve böylece ciddi kayıp yaşama riskinden korunabilirsiniz.