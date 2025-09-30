Film Gibi Yaşanan Günlerin Fon Müzikleri
Hayat bazen gerçekten de bir filmin içindeymişsin gibi hissettir. Öyle mutlu olursun, kalbin huzurla dolar. Bazen uzun zamandır beklediğin bir şeye kavuşursun. Bazen günün en rutin anında, sevdiğinle, sevdiklerinle beraberken bir huzur kaplar içini.
İşte tam o anlar gibi, ruhunu okşayan, içini sıcacık yapan şarkıları listeledik. Bu güzel anların yaşarken farkında olalım. kulağımızda bir fon müziği gibi çalsın bu şarkılar. ✨💛
1. The Beatles - Across The Universe
2. Jack Johnson – Better Together
3. Carla Bruni – Quelqu’un m’a dit
4. The Cinematic Orchestra – To Build a Home
5. Eros Ramazzotti – Più Bella Cosa
6. Alela Diane – To Begin Again
7. Corinne Bailey Rae – Put Your Records On
8. Morrissey – Everyday Is Like Sunday
9. London Grammar – Strong
10. Michael Bublé – Everything
11. Françoise Hardy – Tous les garçons et les filles
12. Laura Pausini – La Solitudine
