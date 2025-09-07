onedio
Fenerbahçe'ye Kötü Haber: Yeni Transfer Edson Alvarez Milli Maçta Sakatlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.09.2025 - 11:30

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, kaptan olarak çıktığı Meksika-Japonya karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Alvarez’in sakatlığının ciddi olup olmadığı yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.

Fenerbahçe’nin bu sezon yaptığı flaş transferlerden biri de Edson Alvarez olmuştu.

28 yaşındaki Meksikalı oyuncu, Premier Lig ekiplerinden West Ham United’dan satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe’ye katılmıştı.

Alvarez, bu gece Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıktı ancak maçın 32. dakikasında kendini yere bıraktı.

Karşılaşmaya devam edemeyerek yerini Erik Lira’ya bırakan Alvarez’in son durumu ile ilgili Fenerbahçe’den açıklama bekleniyor.

Edson Alvarez’in sakatlandığı an 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
