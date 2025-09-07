Fenerbahçe’ye Kötü Haber: Yeni Transfer Edson Alvarez Milli Maçta Sakatlandı
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, kaptan olarak çıktığı Meksika-Japonya karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti. Alvarez’in sakatlığının ciddi olup olmadığı yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.
Fenerbahçe’nin bu sezon yaptığı flaş transferlerden biri de Edson Alvarez olmuştu.
Edson Alvarez’in sakatlandığı an 👇
