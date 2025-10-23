Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3.Hafta Maçında Stuttgart İlk 11'i Belli Oldu
Fenerbahçe bu akşam evinde Stuttgart'ı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçı 19.45'te başlayacak ve maç TRT1'den yayınlanacak.
Danimarka'dan J. Kehlet'in yöneteceği maçta stadın tamamen dolu olması bekleniyor.
İlk 11'ler de maça kısa süre kala açıklandı. Fenerbahçe'de Ederson kaleye geri döndü.
Maçta iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
